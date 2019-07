Oussama Tannane krijgt na vertrek bij FC Utrecht herkansing in Eredivisie

Oussama Tannane staat voor een terugkeer in Eredivisie. De 25-jarige middenvelder aan de slag bij Vitesse, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Tannane komt over van het Franse Saint-Étienne en gaat voor drie seizoenen tekenen bij de club uit Arnhem. De middenvelder speelde vorig seizoen al een periode op huurbasis voor FC Utrecht, maar werd daar uiteindelijk vroegtijdig weggestuurd.

Voor Tannane komt er zodoende definitief een einde aan een ongelukkig huwelijk met Saint-Étienne. De negenvoudig Marokkaans international maakte in januari 2016 voor ongeveer tweeënhalf miljoen euro de overstap van Heracles Almelo, maar slaagde uiteindelijk niet bij de Franse club. Hij werd verhuurd aan Las Palmas en FC Utrecht en vertrekt nu definitief bij Saint-Étienne, waar zijn contract nog één jaar doorliep.

Tannane speelde vorig seizoen vijftien wedstrijden voor FC Utrecht in de Eredivisie, maar werd uiteindelijk na een incident op de training vroegtijdig weggestuurd door trainer Dick Advocaat. In Arnhem hoopt hij op eerherstel. "De Eredivisie is een competitie die mij ligt. Ik hoop bij Vitesse snel te kunnen aarden, want ik heb gemerkt dat plezier heel belangrijk is. Alleen als je goed in je vel zit, kan je het beste uit jezelf halen. Ik wil graag de echte Tannane weer laten zien", vertelt hij op de clubsite.

Tannane is alweer de zesde zomeraanwinst van Vitesse, want eerder strikte men Armando Obispo, Jay-Roy Grot, Tomáš Hájek en Charly Musonda al. "Oussama is een speler met veel en specifieke kwaliteiten. Hij is een type speler die het team beter kan maken en wedstrijden kan beslissen. We hebben met Oussama goede gesprekken gevoerd en duidelijk uitgesproken naar elkaar hoe we het toekomstplan samen zien", is de reactie van technisch directeur Mo Allach.