Liverpool haalt uit in eerste oefenduel; speeltijd voor Ki-Jana Hoever

Liverpool heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in winst omgezet. Het team van manager Jürgen Klopp won op bezoek bij Tranmere Rovers, dat komend seizoen in de League One uitkomt, met 0-6. Liverpool kon tegen de ploeg van Micky Mellon nog niet over tal van A-internationals beschikken.

Het officieuze debuut van Sepp van den Berg voor Liverpool laat nog op zich wachten. De internationale transfercertificaten van de van PEC Zwolle overgekomen verdediger zijn nog niet binnen. In de eerste helft stelde Liverpool meteen orde op zaken en blonk Rhian Brewster uit. Op aangeven van de jongeling schoot Nathaniel Clyne al vroeg de 0-1 binnen: een inzet in de bovenhoek.

Brewster tekende voor de 0-2 door een voorzet van Harry Wilson tegen de touwen te koppen en ook de 0-3 kwam voor zijn rekening. Een lage inzet van James Milner kon maar half gekeerd worden en de jongeling reageerde het snelst. Na de onderbreking voerden Curtis Jones, Divock Origi en Bobby Duncan de score verder op.

Ki-Jana Hoever maakte na rust zijn opwachting in het elftal van Klopp. Opvallend: doelman Dan Atherton debuteerde in de tweede helft als veldspeler omdat de Duitser geen ander alternatief had om de geblesseerde Paul Glatzer te vervangen. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah sluiten vanwege hun deelname aan diverse internationale landentoernooien later aan.