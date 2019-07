Tot wanneer is de transfermarkt open in Nederland en de rest van Europa?

Het nieuwe seizoen is in aantocht en dus wordt er hard gewerkt op het trainingsveld én op de transfermarkt. Welke spelers blijven en wie worden verkocht? Het blijft een stressvolle periode voor de spelers én trainers, want zelfs na de vijfde speelronde in de Eredivisie bestaat de kans dat spelers nog worden weggekocht. Hoe lang zijn de Europese transferwindows open en wanneer is Deadline Day?

Het is al lange tijd gebruikelijk dat de transfermarkt in de grotere competities van Europa open is tot 1 september, wat tot veel frustratie leidt bij de clubs. De competitie is op die datum namelijk al lang en breed onderweg. Om te voorkomen dat er nog volop wordt gehandeld terwijl de competitie al begonnen is, besloot de Engelse Premier League vorig jaar om de zomerse transfermarkt eerder te sluiten. De clubs waren het beu dat spelers werden weggehaald gedurende het seizoen, waardoor zij instemden met het besluit.

Omdat de UEFA heeft bepaald dat de zomerse transferperiode maximaal twaalf weken mag duren, werd de Engelse transferwindow al op 16 mei geopend. Engelse clubs moesten echter wel tot 11 juni wachten om internationale transfers af te ronden. Na 8 augustus kunnen Premier Leauge-clubs geen spelers meer aantrekken. Clubs hebben nog steeds de mogelijkheid om spelers te verhuren of verkopen aan andere competities waar de transfermarkt na 8 augustus nog wel open is. Bijvoorbeeld aan clubs in de League One en Two, waar de markt pas op 2 september (18.00 uur) sluit.

In navolging van de Premier League besloot ook de Italiaanse Serie A vorig seizoen de transferwindow eerder op slot te gooien. Op 18 augustus 2018 kwam er een einde aan de Italiaanse transferperiode, een dag voor de start van het seizoen 2018/19. Ook voor het komende seizoen sluit de Italiaanse markt een dag voor de start van het nieuwe Serie A-seizoen.

De Eredivisie NV gaf vorig jaar aan de ontwikkelingen in Engeland en Italië toe te juichen. Men zou graag willen dat de Nederlandse transferwindow ook eerder sluit, maar door de positie van de Eredivisie in het Europese voetbal, kan Nederland niet het voortouw nemen.

“Wij zijn vooral een verkopend land, in tegenstelling tot Engeland en Italië”, reageerde toenmalig directeur Jacco Swart tegen de NOS. “Als we de transfertermijn voor de start van de competitie willen sluiten, zal dat in samenwerking met heel veel landen moeten gebeuren. Daar zijn we wel voorstander van.”

31 augustus was normaal gesproken de laatste dag van de transfermarkt, maar omdat die datum dit jaar op een zaterdag valt, is deadlineday in de meeste landen doorgeschoven naar maandag 2 september. Na die datum is het voor clubs niet meer mogelijk om spelers aan te trekken, tenzij het om spelers gaat met een transfervrije status. In januari 2020 gaat de transfermarkt weer voor een paar weken open. In Nederland start de winterse transferperiode op 3 januari, terwijl de markt in bijvoorbeeld Frankrijk op 1 januari al begint.

Landen mogen zelf bepalen wanneer hun transferwindows plaatsvinden. In de Verenigde Staten begint het nieuwe seizoen van de Major League Soccer in maart, waardoor de Amerikaanse transfermarkt aan het begin van de kalenderjaar open is. Middenin het seizoen, van 10 juli tot 8 augustus, vindt de kortere transferperiode plaats.