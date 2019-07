Transferoverzicht Eredivisie 2019/20: alle inkomende en uitgaande transfers

De clubs uit de Eredivisie doen met oog op 2019/20 volop zaken op de zomerse transfermarkt. De kranten worden in deze periode gevuld met de meest wilde en bizarre geruchten over tal van voetballers. In dit transferoverzicht is alleen ruimte voor afgeronde transfers. Hieronder vind je alle deals van Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en alle andere clubs uit de Eredivisie.

Spelers die afgelopen seizoen elders op huurbasis actief waren en deze zomer bij hun werkgever zijn teruggekeerd, zijn niet meegenomen in onderstaand overzicht. Spelers die per 30 juni 2019 transfervrij bij een club zijn vertrokken én nog geen nieuwe werkgever hebben óf niet langer in het betaald voetbal actief zijn, zijn evenmin in het onderstaande overzicht meegenomen.

Voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019 om 21.40 uur

ADO Den Haag

Nieuw:

Milan van Ewijk (transfervrij van Excelsior Maassluis)

Vertrokken:

Sheraldo Becker (transfervrij naar Union Berlin)

Sem Steijn (verhuurd aan Al-Wahda)

Ajax

Nieuw:

Razvan Marin (overgenomen van Standard Luik)

Lisandro Martínez (overgenomen van Defensa y Justicia)

Kik Pierie (overgenomen van sc Heerenveen)

Kjell Scherpen (overgenomen van FC Emmen)

Quincy Promes (overgenomen van Sevilla)

Bruno Varela (opnieuw gehuurd van Benfica, na huurperiode tot 30 juni)

Vertrokken:

Navajo Bakboord (verkocht aan Heracles Almelo)

Mitchel Bakker (transfervrij naar Paris Saint-Germain)

Frenkie de Jong (verkocht aan Barcelona)

Azor Matusiwa (verkocht aan FC Groningen)

Maximilian Wöber (verkocht aan Sevilla, na verhuurperiode tot 30 juni)

Robin Schouten (transfervrij naar NAC Breda)

Eros Maddy (verkocht aan FC Utrecht)

Daley Sinkgraven (verkocht aan Bayer Leverkusen)

Ché Nunnely (verkocht aan Willem II)

Teun Bijleveld (transfervrij naar Heracles Almelo)

AZ

Nieuw:

Yukinari Sugawara (gehuurd van Nagoya Grampus)

Vertrokken:

Adam Maher (transfervrij naar FC Utrecht)

Ondrej Mihálik (verhuurd aan Viktoria Plzen)

Nick Olij (transfervrij naar NAC Breda)

Jamie Jacobs (verkocht aan SC Cambuur)

Mees Hoedemakers (verhuurd aan SC Cambuur)

Mats Seuntjens (verkocht aan Gençlerbirligi)

FC Emmen

Nieuw:

Matthias Hamrol (transfervrij van Korona Kielce)

Marko Kolar (overgenomen van Wisla Krakow)

Jan-Niklas Beste (gehuurd van Werder Bremen)

Desevio Payne (transfervrij van Excelsior)

Ferhat Görgülü (transfervrij van Giresunspor)

Lorenzo Burnet (transfervrij van Excelsior)

Vertrokken:

Jason Bourdouxhe (transfervrij naar TOP Oss)

Stef Gronsveld (transfervrij naar FC Dordrecht)

Nicklas Pedersen (gestopt)

Kjell Scherpen (verkocht aan Ajax)

Peter van der Vlag (gestopt)

Nico Neidhart (verkocht aan Hansa Rostock)

Caner Cavlan (transfervrij naar Austria Wien)

Hilal Ben Moussa (transfervrij naar ACS Sepsi OSK)

Zakaria El Azzouzi (transfervrij naar FC Volendam)

Feyenoord

Nieuw:

Nick Marsman (transfervrij van FC Utrecht)

Vertrokken:

Mo El Hankouri (transfervrij naar FC Groningen, na verhuurperiode tot 30 juni)

Ramón ten Hove (verhuurd aan FC Dordrecht)

Robin van Persie (gestopt)

Joël Zwarts (transfervrij naar Excelsior)

Nelson Amadin (transfervrij naar FC Dordrecht)

Joris Delle (transfervrij naar Orlando Pirates)

Ian Smeulers (verhuurd aan FC Dordrecht)

Tonny Vilhena (verkocht aan FK Krasnodar)

Jaron Vicario (transfervrij naar FC Dordrecht)

Noah Lewis (verhuurd aan FC Dordrecht)

Fortuna Sittard

Nieuw:

Patrik Raitanen (transfervrij van Liverpool)

Adnan Ugur (transfervrij van Club Brugge)

Rasmus Karjalainen (overgenomen van KuPS)

Vertrokken:

Lars Hutten (transfervrij naar TOP Oss)

Calvin Mac-Intosh (transfervrij naar SC Cambuur)

Aykut Özer (transfervrij naar Fatih Karagümrük)

Rubén Ramírez (transfervrij naar Atlético Venezuela)

Finn Stokkers (transfervrij naar NAC Breda)

George Mells (transfervrij naar Brisbane Roar)

Lisandro Semedo (verhuurd aan OFI Kreta)

FC Groningen

Nieuw:

Mo El Hankouri (transfervrij van Feyenoord, na huurperiode tot 30 juni)

Gabriel Gudmundsson (overgenomen van Halmstads BK)

Azor Matusiwa (overgenomen van Ajax)

Ramon Pascal Lundqvist (overgenomen van NAC Breda)

Sam Schreck (overgenomen van Bayer Leverkusen)

Vertrokken:

Kevin Begois (gestopt)

Julian Chabot (verkocht aan Sampdoria)

Mimoun Mahi (transfervrij naar FC Zürich)

Ludovit Reis (verkocht aan Barcelona)

SC Heerenveen

Nieuw:

Jens Odgaard (gehuurd van Sassuolo)

Hicham Faik (overgenomen van Zulte Waregem)

Vertrokken:

Pelle van Amersfoort (transfervrij naar Cracovia Kraków)

Kik Pierie (verkocht aan Ajax)

Stijn Schaars (gestopt)

Morten Thorsby (transfervrij naar Sampdoria)

Heracles Almelo

Nieuw:

Navajo Bakboord (overgenomen van Ajax)

Orestis Kiomourtzoglou (overgenomen van SpVgg Unterhaching)

Teun Bijleveld (transfervrij van Ajax)

Vertrokken:

Wout Droste (transfervrij naar Go Ahead Eagles)

Zeki Erkilinc (transfervrij naar FC Dordrecht)

Brandley Kuwas (verkocht aan Al-Nasr)

Vincent Vermeij (transfervrij naar MSV Duisburg)

Lerin Duarte (transfervrij naar Aris Saloniki)

PEC Zwolle

Nieuw:

Kenneth Paal (overgenomen van PSV, na huurperiode tot 30 juni)

Etiënne Reijnen (transfervrij van Maccabi Haifa)

Michael Zetterer (gehuurd van Werder Bremen)

Xavier Mous (overgenomen van SC Cambuur)

Vertrokken:

Diederik Boer (gestopt)

Mickey van der Hart (transfervrij naar Lech Poznan)

Erik Israelsson (transfervrij naar Vålerenga IF, na huurperiode tot 30 juni)

Younes Namli (verkocht aan FK Krasnodar)

Kingsley Ehizibue (verkocht aan 1. FC Köln)

Sepp van den Berg (verkocht aan Liverpool)

Dico Koppers (transfervrij naar Almere City)

PSV

Nieuw:

Ibrahim Afellay (transfervrij)

Robbin Ruiter (transfervrij van Sunderland)

Bruma (overgenomen van RB Leipzig)

Vertrokken:

Aziz Behich (verkocht aan Basaksehir)

Kenneth Paal (verkocht aan PEC Zwolle, na verhuurperiode tot 30 juni)

Lennerd Daneels (transfervrij naar RKC Waalwijk)

Justin Lonwijk (transfervrij naar FC Utrecht)

Laros Duarte (verkocht aan Sparta Rotterdam)

Maximiliano Romero (verhuurd aan Vélez Sarsfield)

Dante Rigo (verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Armando Obispo (verhuurd aan Vitesse)

Hidde Jurjus (verhuurd aan De Graafschap)

Luuk de Jong (verkocht aan Sevilla)

RKC Waalwijk

Nieuw:

Dean van der Sluys (transfervrij van TOP Oss)

Lennerd Daneels (transfervrij van PSV)

Teun van Grunsven (transfervrij van SV OSS '20)

Nando Nöstlinger (transfervrij van Royal Antwerp)

Vertrokken:

Sparta Rotterdam

Nieuw:

Denzel James (transfervrij van Noordwijk)

Laros Duarte (overgenomen van PSV)

Bryan Smeets (overgenomen van TOP Oss)

Jurgen Mattheij (transfervrij van Excelsior)

Dante Rigo (gehuurd van PSV)

Khalid Karami (gehuurd van Vitesse)

Vertrokken:

Gregor Breinburg (transfervrij naar De Graafschap)

FC Twente

Nieuw:

Julio Pleguezuelo (transfervrij van Arsenal)

Paul Verhaegh (transfervrij van VfL Wolfsburg)

Lindon Selahi (transfervrij van Standard Luik)

Vertrokken:

Nacho Monsalve (transfervrij naar NAC Breda)

FC Utrecht

Nieuw:

Justin Lonwijk (transfervrij van PSV)

Issah Abass (gehuurd van FSV Mainz 05)

Adam Maher (transfervrij van AZ)

Eros Maddy (overgenomen van Ajax)

Vertrokken:

Nick Marsman (transfervrij naar Feyenoord)

Nicolas Gavory (verkocht aan Standard Luik)

Vitesse

Nieuw:

Armando Obispo (gehuurd van PSV)

Jay-Roy Grot (gehuurd van Leeds United)

Tomas Hajek (overgenomen van Viktoria Plzen)

Vertrokken:

Arnold Kruiswijk (gestopt)

Khalid Karami (verhuurd aan Sparta Rotterdam)

VVV-Venlo

Nieuw:

Richard Neudecker (transfervrij van FC Sankt Pauli)

Steffen Schäfer (transfervrij van 1. FC Magdeburg)

Elia Soriano (transfervrij van Korona Kielce)

Thorsten Kirschbaum (transfervrij van Bayer Leverkusen)

Samuel Scheimann (transfervrij van Beitar Jeruzalem)

Jerome Sinclair (gehuurd van Watford)

Vertrokken:

Ralf Seuntjens (transfervrij naar De Graafschap)

Moreno Rutten (transfervrij naar Crotone)

Peniel Mlapa (verkocht aan Al-Ittihad)

Willem II

Nieuw:

Vangelis Pavlidis (overgenomen van VfL Bochum, na huurperiode tot 30 juni)

Mats Köhlert (transfervrij van Hamburger SV)

Ché Nunnely (overgenomen van Ajax)

Vertrokken:

Mattijs Branderhorst (transfervrij naar NEC, na verhuurperiode tot 30 juni)

Kristófer Kristinsson (transfervrij naar Grenoble)

Elmo Lieftink (transfervrij naar Go Ahead Eagles)

