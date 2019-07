Fortuna Sittard photoshopt Barcelona-foto en maakt transfer bekend

De overgang van Àlex Carbonell Vallés naar Fortuna Sittard is afgerond. De club uit Limburg maakt bekend dat de veelzijdige middenvelder wordt gehuurd van Valencia. De 21-jarige Carbonell was transfervrij na zijn vertrek bij Córdoba en leek transfervrij naar Fortuna te vertrekken, maar Valencia legde de Spanjaard vast.

Fortuna kan zodoende tijdelijk over Carbonell beschikken. Hij doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en kwam tot slechts één optreden in het eerste van de Catalanen. In november 2016 stond de middenvelder 66 minuten in het veld tijdens het bekerduel met Hércules (1-1). Hij vertrok medio 2017 naar Reus en speelde het voorbije half jaar voor Córdoba.

? De definitieve bevestiging liet even op zich wachten, maar: ???? ¡???????? À?????? ??????????????????! ??? De middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Valencia. Welkom Àlex!#SamenNaoVeure #WelkomAlex pic.twitter.com/Igg3FEsZPB — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) 10 juli 2019



"Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep. Ik wil me graag bewijzen en van waarde zijn voor Fortuna Sittard”, reageert Carbonell op de clubsite van de Limburgers. Technisch manager Sjoerd Ars: “Alex is een typische Spaanse middenvelder. Technisch vaardig, goed in de combinatie en altijd op zoek naar de voetballende oplossing. Hij past daarmee perfect in de speelvisie van Fortuna Sittard.”

Carbonell werd al enige tijd met Fortuna in verband gebracht. Op sociale media circuleerde een foto van Carbonell, met Lionel Messi en Luis Suárez naast zich in een kleedkamer. Fortuna laat op Twitter een compilatie zien waarbij de Spanjaard uiteindelijk met het groengele tenue van de club tussen de twee topvoetballers in zit.

Carbonell is de vijfde aanwinst van Fortuna Sittard, na verdedigers Patrik Raitanen (18) en Felix Passlack (21), middenvelder Adnan Ugur (18) en spits Rasmus Karjalainen (23). Proefspeler Nikolai Laursen maakte vandaag de overstap van PSV naar FC Emmen.