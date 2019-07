‘Frenkie de Jong mag eerste werkdag bij Barcelona overslaan'

Frenkie de Jong hoeft zich aanstaande zondag nog niet te melden bij Barcelona, weet AS. Het grootste deel van de selectie van trainer Ernesto Valverde ondergaat op die dag medische testen, maar dat is in het geval van De Jong niet nodig. De ex-Ajacied heeft de medische keuring al achter de rug nadat hij vorige week zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract en daarna gepresenteerd werd aan pers en publiek.

De eerste werkdag van De Jong bij Barcelona vindt plaats op maandag 15 juli. De Oranje-international wordt om 9.30 uur verwacht op de club, waar hij trainer Ernesto Valverde en de rest van de selectie zal ontmoeten. Om 10.00 uur staat de eerste training op weg naar het nieuwe seizoen op het programma. Lionel Messi zal hij dan nog niet de hand schudden. Net als andere ploeggenoten die actief zijn geweest op de Copa América hoeft Messi zich pas op 4 augustus op de club te melden.

Na de eerste trainingsweek in Barcelona, reist De Jong met zijn nieuwe ploeggenoten af naar Japan. In Tokyo staat op 23 juli de wedstrijd tegen Chelsea op het programma, waarin De Jong zijn debuut kan maken. Op 27 juli volgt het duel met Vissel Kobe, waar onder meer Andrés Iniesta en David Villa onder contract staan. Spelers als Messi, Arthur, Philippe Coutinho, Luis Suárez en Arturo Vidal maken deze trip niet mee.

Op 4 augustus speelt Barcelona tegen Arsenal om de jaarlijkse Joan Gamper Trofee. Daarna volgt een reis naar de Verenigde Staten voor twee wedstrijden tegen Napoli (7 en 10 augustus). In het weekend van 17 en 18 augustus staat de competitiewedstrijd op het programma, uit tegen Athletic Club.