‘Juventus ver verwijderd van vraagprijs; De Ligt meldt zich gewoon bij Ajax’

Ajax gaat ervan uit dat Matthijs de Ligt zich komende maandag 'gewoon' in Amsterdam meldt voor het begin van zijn voorbereiding, zo meldt het Algemeen Dagblad. Juventus wil de negentienjarige centrumverdediger graag strikken, maar tot nu toe heeft de Italiaanse grootmacht nog geen akkoord bereikt met Ajax.

Transferspecialist Gianluca Di Marzio meldde woensdagnacht al dat Juventus ongeveer 65 miljoen euro inclusief bonussen had geboden, maar volgens de genoemde krant 'ligt dat nog ver verwijderd van de verlangde transfersom van Ajax'. De Amsterdammers houden rekening met een vertrek van De Ligt, 'maar hebben daarbij wel een verkoopprijs, aanzienlijk hoger dan het bod van Juventus, als ondergrens bepaald'.

"Het bod van Juventus zou bovendien aanzienlijk minder zijn dan de indicaties die Paris Saint-Germain, en in eerder stadium ook Barcelona, hebben afgegeven in de hoofdstad", zo schrijft het Algemeen Dagblad. PSG lijkt, in tegenstelling tot Barcelona, wel aan de persoonlijke eisen van De Ligt te willen voldoen. De Ligt lijkt echter de voorkeur te geven aan de topclub uit Turijn.

Di Marzio meldde vorige week al dat het kamp van De Ligt, onder aanvoering van zaakwaarnemer Mino Raiola, een akkoord had bereikt met Juventus. De stopper zou in Italië inclusief bonussen op jaarbasis netto 12 miljoen euro kunnen gaan verdienen. Ajax is echter nog niet akkoord met een overgang. Naar verluidt verlangt de club van trainer Erik ten Hag ongeveer 75 miljoen euro voor De Ligt.