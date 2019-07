‘Ajax licht altijd eerst de club in en gaat pas daarna de onderhandeling aan’

Ajax nam in de afgelopen maanden een aantal jeugdspelers over van onder meer Feyenoord en AZ en dat kwam de Amsterdammers op de nodige kritiek te staan. Op 1 juli trad vervolgens het zogenaamde herenakkoord in werking om het in de toekomst moeilijker te maken voor Nederlandse clubs, die een jeugdopleiding met een internationale status hebben, om talenten van elkaar in te lijven. Hoofd jeugdopleiding van de Amsterdammers Saïd Ouaali vindt dat de rol van Ajax in de totstandkoming van het herenakkoord echter wel overdreven wordt.

“Het is een hot item in de media. Het herenakkoord is een uitkomst van de vele overleggen over hoe we het Nederlands voetbal naar een hoger level kunnen tillen”, steekt hij van wal op de website van zijn werkgever. Het belangrijkste onderdeel van het herenakkoord is dat de zes clubs die de afspraak hebben gemaakt niet meer actief spelers van de andere clubs zullen benaderen. Er moet daarnaast een hogere vergoeding op tafel komen als een talent dan wel de overstap maakt.

Ouaali geeft echter aan dat jonge spelers zelf ook vaak aansturen op een vertrek naar Ajax: “Als spelers zelf denken dat ze bij Ajax beter kunnen worden en de overstap willen maken, dan zijn ze van harte welkom. Maar Ajax licht altijd eerst de club in over de interesse van de speler, praat erover en gaat pas daarna de onderhandeling aan. De andere club krijgt op deze manier altijd de kans om de speler te behouden.”

De Amsterdammers lijfden in de afgelopen maanden onder meer Steven van der Sloot (overgenomen van Feyenoord) en Rio Hillen en Kian Fitz-Jim (beiden AZ) in. De ontstane kritiek hierop is volgens Ouaali echter onterecht: “Onze rol wordt overdreven, zo extreem is die niet. Wat critici vergeten is dat het uitgangspunt van deze afspraak niet is dat we geen spelers mógen overnemen. Het idee was ervoor te zorgen dat alle clubs gemotiveerd blijven om te blijven investeren in hun jeugdopleiding. En dat de meest talentvolle spelers zich in de beste omgeving kunnen ontwikkelen.”