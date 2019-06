‘Real Madrid zet exodus voort met verkoop van twintig miljoen euro’

Theo Hernández gaat zijn loopbaan vervolgen bij AC Milan, zo melden diverse Italiaanse media en ook Marca vrijdag. De 21-jarige linksback van Real Madrid ondergaat maandag naar verluidt een medische keuring in Milaan. De Serie A-club zal naar verwachting twintig miljoen euro overmaken aan de Koninklijke voor de komst van de verdediger.

Volgens Marca gaat de Fransman voor zes jaar tekenen bij i Rossoneri. Hernández kwam in de zomer van 2017 over van Atlético Madrid, nadat Real circa 24 miljoen euro had overgemaakt aan de stadsgenoot. In totaal kwam Hernández tot 23 wedstrijden voor Real, waarmee hij onder mee de Champions League won. In die duels kwam de verdediger tot drie assists.

Vorig seizoen speelde Hernández op huurbasis bij Real Sociedad. De verdediger is een van de vele spelers die nog op het punt staat te vertrekken bij Real. Mateo Kovacic gaat waarschijnlijk voor vijftig miljoen euro naar Chelsea verkassen, terwijl onder anderen Martin Odegaard, Gareth Bale en James Rodriguez ook aan een transfer worden gelinkt. Eerder deze zomer werd de verkoop van Marcos Llorente naar Atlético al bekendgemaakt.

Onder trainer Zinédine Zidane zou Hernández waarschijnlijk weinig aan spelen toekomen komend seizoen, daar de trainer de beschikking heeft over onder anderen Marcelo en aankoop Ferland Mendy, die is overgekomen van Olympique Lyon. Hernández, die mogelijk maandag zijn transfer naar Milaan gaat afronden, ligt nog tot medio 2023 vast in het Santiago Bernabéu.