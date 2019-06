PSV meldt alweer volgende transfer: ‘Ik ben blij dat er snel duidelijkheid is’

PSV gaat Hidde Jurjus wederom verhuren. Door de komst van Robbin Ruiter mag de doelman wederom de Eindhovenaren tijdelijk verlaten. PSV meldt donderdagochtend dat Jurjus weer voor De Graafschap actief zal zijn. De 25-jarige sluitpost kwam vorig seizoen ook op huurbasis uit voor de Superboeren.

Jurjus keepte afgelopen seizoen 22 wedstrijden in de Eredivisie voor de club uit Doetinchem. Vier keer hield de keeper zijn doel schoon. Komend seizoen speelt Jurjus met De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg degradeerde na een tweeluik met Sparta Rotterdam in de Play-offs. 'Veel succes, Hidde!', zo schrijft PSV op de clubsite.

“Ik ben blij dat er snel duidelijkheid is en ik weer een jaar bij De Graafschap speel", zo laat Jurjus weten op de site van de degradant. "We gaan er een mooi seizoen van maken en hebben promotie als doel gesteld. Daar moeten we met z'n allen voor gaan.” Manager voetbalzaken Peter Hofstede stelt dat men met Jurjus een betrouwbare doelman toevoegt aan de selectie.

“Hij past uitstekend bij De Graafschap en weet hoe het is om mee te strijden om promotie naar de Eredivisie. Bovendien heeft Hidde met zijn meevoetballende kwaliteiten een extra wapen in huis. Nu duidelijk is dat we komend seizoen de beschikking over Hidde hebben, begint onze selectie aardig vorm te krijgen. De komende tijd gaan we zorgvuldig bekijken op welke posities we de ploeg nog verder versterken.”