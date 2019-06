Liverpool troeft Ajax en PSV af en bezorgt Van den Berg toptransfer

Sepp van den Berg zal zich per 1 juli aansluiten bij Liverpool, zo meldt de Engelse topclub donderdagochtend via de officiële kanalen. De zeventienjarige verdediger komt over van PEC Zwolle en heeft een meerjarig contract getekend bij the Reds, die naar verluidt twee miljoen euro betalen. De Champions League-winnaar troeft met de krabbel diverse geïnteresseerde clubs af, zoals PSV, Ajax en Bayern München.

Van den Berg lag nog tot volgend jaar zomer vast bij PEC Zwolle, maar Liverpool heeft dus besloten deze verbintenis af te kopen. De jeugdexponent van de Blauwvingers maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het betaald voetbal in het met 2-0 verloren duel met FC Groningen. In totaal kwam Van den Berg tot 22 wedstrijden voor de Eredivisionist.

Van den Berg kwam in het afgelopen halfjaar onder trainer Jaap Stam nauwelijks aan spelen toe in de hoofdmacht. De kwaliteiten van de stopper waren diverse clubs opgevallen, zoals PSV en Ajax. Ook Bayern aasde naar verluidt op de diensten van de jongeling, die uiteindelijk dus toch opteert voor een langdurig verblijf bij Liverpool.

“Het is een geweldig gevoel”, stelt de kersverse aanwinst in een reactie op de website van zijn nieuwe werkgever. “Liverpool is in mijn optiek de grootste club ter wereld, het is dus echt een droom die uitkomt. Ik kijk er echt ontzettend naar uit. Veel spelers uit de jeugdopleiding groeien uit tot spelers van de A-selectie. Dat is ongelooflijk, zeker bij een club van deze grootte. Jürgen Klopp is een geweldig persoon en zijn aanwezigheid is een van de redenen waarom Liverpool zo goed presteert. Mede daarom heb ik ook voor deze club gekozen. Ik denk dat ik mij hier het beste kan ontwikkelen en hopelijk krijg ik veel speeltijd toebedeeld”, aldus Van den Berg.