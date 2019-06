‘Dat zijn specifieke kwaliteiten die bijna geen enkele speler van Ajax heeft’

Brazilië is de Copa América goed begonnen door in de eerste wedstrijd af te rekenen met Bolivia (3-0). Door een blessure bij Neymar stond David Neres in de basisopstelling van de titelkandidaat en de verwachting is dat de aanvaller van Ajax vaker in actie zal komen voor zijn land de komende tijd. Kees Jansma denkt dat de Ajacied goed voor de dag gaat komen.

Neres wordt net als in de winterse transferperiode in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Ajax. Op de Copa América heeft Neres de mogelijkheid om zich verder in de kijker te spelen. Jansma denkt dat Neres goed gaat presteren op het toernooi. "Hij is echt een rasvoetballer", aldus de journalist bij FOX Sports.

“Hij is tot dusverre een beetje verlegen in de nationale ploeg. Hij heeft nu van de week gescoord tegen Honduras (7-0, red.). Het is een prachtige kans die hij krijgt en die gaat hij echt pakken. Daar ben ik van overtuigd. Een goede vervanger van Neymar”, aldus Jansma, die bijval krijgt van Hedwiges Maduro. De oud-international denkt dat de diepgang van Neres een belangrijke factor is.

“Bij Ajax heeft hij laten zien dat hij diepgang heeft. Brazilië heeft heel veel spelers die in de bal spelen, zoals Philippe Coutinho. Neymar eigenlijk ook. Neres is wel iemand die in de diepte gaat. Dat zijn specifieke kwaliteiten van hem die bijna geen enkele speler van Ajax heeft. Bij Brazilië zijn er ook weinig spelers die dit hebben”, aldus Maduro.