De Boer geeft De Ligt transferadvies: ‘Hij verdwijnt niet zomaar uit de ploeg’

Frank de Boer is enthousiast over de ontwikkeling van Matthijs de Ligt. De huidige trainer van Atlanta United leerde de verdediger kennen in de jeugdopleiding van Ajax en volgt diens verrichtingen nog altijd nauwgezet. De Ligt wordt vrijwel dagelijks in verband gebracht met een toptransfer en De Boer ziet de negentienjarige stopper het liefst naar Barcelona verkassen.

"Hij past zeer goed bij Barcelona. Aanvallende teams zoals Barça spelen ver van de eigen goal af. De Ligt kan met heel veel ruimte in zijn rug verdedigen en onder druk opbouwen. Dat zijn toch bepaalde vereisten van een Barcelona-speler", vertelt de oud-verdediger dit weekeinde in gesprek met VTBL.

Ofschoon De Boer overtuigd is van de kwaliteiten van De Ligt, adviseert hij de aanvoerder van Ajax wel bij een transfer rekening te houden met zijn speelkansen. "De vraag is: wie gaat Matthijs eruit spelen bij Barcelona? Op deze leeftijd moet je zeker weten dat je veel aan voetballen toe gaat komen. Gerard Piqué verdwijnt niet zomaar uit de ploeg, dus dat is een risico."

De Boer maakte naar eigen zeggen voor het eerst kennis met De Ligt toen laatstgenoemde twaalf jaar oud was. De Ligt speelde toen nog niet als verdediger, stipt de oefenmeester aan. "Ik noemde hem Donny 2.0, omdat hij op het middenveld speelde, zij het meer controlerend dan Van de Beek. Bij de D'tjes was De Ligt al groot, hij stak er letterlijk en figuurlijk bovenuit. Daarom werd hij een linie naar voren gezet, zodat hij zich goed kon ontwikkelen."