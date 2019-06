Spijkerman laat droom varen en kiest voor opvallende overstap

Hennie Spijkerman en Jeffrey Talan worden toegevoegd aan de technische staf van sc Heerenveen, zo bevestigt de Eredivisionist zaterdag. Het tweetal zal fungeren als assistent van hoofdtrainer Johnny Jansen. De 68-jarige Spijkerman was het afgelopen seizoen nog werkzaam als rechterhand van Danny Buijs bij FC Groningen. Talan was de afgelopen jaren werkzaam als hoofd jeugdopleiding.

Spijkerman besloot zijn aflopende contract bij Groningen niet te verlengen omdat hij graag nog een buitenlands avontuur zou willen aangaan. Die droom laat de voormalig assistent-trainer van Ajax Cape Town varen nu hij richting Friesland verkast. Talan speelde acht seizoenen voor Heerenveen en werd in 2010 jeugdtrainer, alvorens hij aan de slag ging als hoofd jeugdopleiding. De nieuwe technische staf zal vrijdag worden gepresenteerd.

In januari, toen hij naar buiten bracht niet verder te gaan bij Groningen, kondigde Spijkerman aan dat hij eigenlijk naar het buitenland wilde. "In mijn periode bij Ajax ben ik een half jaar trainer geweest bij Cape Town in Zuid-Afrika, waarna Frank de Boer mij vroeg om zijn assistent te worden bij Ajax 1. Dat heb ik toen gedaan, maar het halve jaar in het buitenland is mijn vrouw en mij uitstekend bevallen. De uitdaging van een buitenlands avontuur zou ik nog een keer willen aangaan."

Spijkerman voerde de afgelopen weken verschillende gesprekken met de clubleiding van Heerenveen en raakte overtuigd van de plannen, zo meldde de Leeuwarder Courant zaterdagochtend al. Hij zet zijn handtekening onder een éénjarig contract in het Abe Lenstra-stadion. "De club voert op dit moment nog gesprekken met Raymond Vissers, de keeperstrainer van afgelopen seizoen. Ook met Michel Jansen, afgelopen seizoen assistent-trainer, lopen nog gesprekken over een eventuele nieuwe rol binnen de club", maakt Heerenveen verder bekend.