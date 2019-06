‘Transfer-Sensation’: ‘Mats Hummels maakt transfer in Duitsland’

Borussia Dortmund is van zins om Mats Hummels terug te halen, zo verzekert BILD vrijdagavond. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde krant uit Duitsland hebben er reeds concrete gesprekken tussen de betrokken partijen plaatsgevonden en geeft Bayern München groen licht als aan alle wensen wordt voldaan.

BILD schrijft dat de clubleiding van Bayern trainer Niko Kovac over een mogelijk vertrek van Hummels heeft geïnformeerd en dat hij daarmee akkoord is gegaan. Volgens de krant, die het over 'ein Transfer-Sensation' heeft, zal de transfersom, indien de verdediger inderdaad naar BVB terugkeert, vijftien à twintig miljoen euro bedragen, exclusief variabele bonussen.

Het is aan Hummels om de knoop over een terugkeer naar Borussia Dortmund door te hakken, zo klinkt het. De centrale verdediger denkt naar verluidt ‘al enkele weken’ na over een eventuele transfer in de zomer en zal ook akkoord moeten gaan met een salarisverlaging. Hij staat bij Bayern immers voor twaalf miljoen euro per jaar op de loonlijst en bij Dortmund zal hij minder dan tien miljoen euro op jaarbasis verdienen.

Hummels, dertig jaar, speelde negen seizoenen voor Dortmund en maakte medio 2016 de overstap naar Bayern, de club waar hij in de jeugd speelde. De verdediger werd net als Robert Lewandowski en Mario Götze gezien als een verrader. Hummels heeft niet het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug. Hij was hij niet altijd meer een vaste waarde in de Bayern-defensie en bovendien raakte hij zijn plek in de Duitse nationale ploeg kwijt.