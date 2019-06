PSG neemt per direct afscheid van Antero Henrique en haalt Leonardo terug

De wegen van Antero Henrique en Paris Saint-Germain scheiden. De topclub uit Frankrijk maakt vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat beide partijen overeengekomen zijn om de contractuele samenwerking per direct te beëindigen. De 51-jarige Portugees vertrekt zodoende reeds na twee jaar uit het Parc des Princes en wordt opgevolgd door Leonardo.

PSG verzekert op de clubsite dat Henrique een aandeel heeft gehad in de ‘dynamische resultaten’ van PSG in de afgelopen twee jaar, waarin twee landstitels, een Coupe de France, een Coupe de la Ligue en twee Franse Super Cups werden veroverd. Franse media verzekerden echter al maandenlang dat de relatie tussen Henrique en trainer Thomas Tuchel niet al te best was. De meningen over het te voeren transferbeleid liepen uiteen.

De afgelopen maanden kreeg Henrique flink wat kritiek te verduren. Zo werd de Portugees verantwoordelijk gehouden voor het mislopen van de komst van Frenkie de Jong. De Fransen wilden de middenvelder graag inlijven, maar de Nederlander koos uiteindelijk voor een overstap van Ajax naar Barcelona. Volgens de laatste berichten gaat Henrique waarschijnlijk als technisch directeur aan de slag bij Shanghai SIPG, waar landgenoot Vitor Pereira voor de selectie staat.

De vervanger van Henrique is al bekend: Leonardo. De Braziliaan was tussen 2011 en 2013 ook al technisch directeur bij PSG, maar na een schorsing van aanvankelijk negen en later dertien maanden wegens het duwen van een arbiter koos hij ervoor om niet terug te keren in zijn functie. Vorige week werd bekend dat Leonardo niet langer directeur van AC Milan was, waardoor PSG vrijdagavond ook meteen zijn komst aankondigde.

De aanstelling van Leonardo bij PSG kan enkele transfers in een stroomversnelling brengen. Zo onderhoudt de Braziliaan een goede relatie met Mino Raiola, die de belangen van Matthijs de Ligt behartigt. De verdediger van Ajax leek op weg naar Barcelona, maar lijkt nu toch meer te voelen voor een overstap naar de Parijzenaars.