Fortuna Sittard stelt jongste hoofdtrainer van Eredivisie aan

Sjors Ultee is de opvolger van René Eijer bij Fortuna Sittard, zo maken de Limburgers donderdagavond bekend via de officiële kanalen. De 32-jarige oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor één seizoen, inclusief de optie voor nog een jaar. De trainer wordt door zijn nieuwe werkgever omschreven als een ‘uiterst getalenteerde vakman’ en is volgend seizoen de jongste trainer die actief is in de Eredivisie.

Ultee was in het verleden werkzaam bij FC Utrecht en FC Twente als techniektrainer en jeugdcoach, terwijl hij ook als assistent van Rob Alflen en Erik ten Hag heeft gefunctioneerd. Vorig seizoen werkte hij als rechterhand van Alflen bij Helmond Sport en maakte hij bovendien wedstrijdanalyses voor AZ. Zijn gebrek als ervaring als hoofdtrainer vormde geen probleem voor technisch manager Sjoerd Ars: “We kijken altijd naar kwaliteit, inhoud en of iets past in het totaalplaatje. En als je zijn cv erbij pakt zie je dat Sjors al heel wat jaartjes meeloopt in het betaalde voetbal”

“Hij kan bogen op behoorlijk wat ervaring die hij heeft opgedaan bij gerenommeerde Eredivisie-clubs. We zijn dan ook uitermate blij dat Sjors voor Fortuna Sittard heeft gekozen, want er hengelden meer Eredivisionisten naar zijn handtekening”, legt de sportbestuurder uit.” Ultee zelf kijkt ook uit naar zijn nieuwe uitdaging, die hij aangaat samen met de al aanwezige technische stafleden Kevin Hofland en Kristof Aelbrecht.

“Ik ben trots dat ik aan de slag kan op Eredivisie-niveau bij een traditieclub als Fortuna Sittard. Daar droom je van als trainer en dan besef je dat al die jaren hard werken het meer dan waard zijn geweest. Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking met Kevin en Kristof en de rest van de staf en ben ervan overtuigd dat we met Fortuna Sittard opnieuw een geweldig voetbaljaar tegemoet gaan”, laat hij optekenen.