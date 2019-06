‘Nieuwe aanvaller voor Peter Bosz na miljoenenakkoord met PSG’

Moussa Diaby is vanaf komend seizoen zeer waarschijnlijk in de Bundesliga actief. Franse media verzekeren donderdagmiddag dat de aanvaller de overstap naar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz maakt. De verwachting is dat de negentienjarige Franse jeugdinternational vrijdag voet op Duitse bodem zet om de transfer af te ronden.

Met de verwachte overgang van Diaby naar Bayer is een bedrag van minimaal vijftien miljoen euro gemoeid. De Parijse club heeft daarnaast nog een doorverkooppercentage van twintig procent bedongen. Als de aanvaller de medische keuring doorstaat, kan hij zich tot medio 2024 aan de club uit Leverkusen verbinden.

Diaby doorliep tussen 2013 en 2017 de jeugdopleiding van PSG en maakte vervolgens op huurbasis de overstap naar het Italiaanse Crotone. De Fransman met Malinese roots kwam niet verder dan twee optredens in de Serie A. Afgelopen stond de aanvaller in liefst 33 duels van PSG binnen de lijnen, al waren dat veelal invalbeurten.

Bayer eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Bundesliga en versterkte zich eerder met Kerem Demirbay van TSG Hoffenheim. De club van Bosz verkocht smaakmaker Julian Brandt aan Borussia Dortmund.