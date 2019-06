Sparta Rotterdam doet na succesvol halfjaar definitief zaken met PSV

Laros Duarte is definitief speler van Sparta Rotterdam, zo laten de Spangenaren en PSV dinsdagmiddag weten via de officiële kanalen. De middenvelder speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis op Het Kasteel en maakte in die periode een goede indruk. De middenvelder zal voor drie jaar tekenen bij de promovendus.

Voor Duarte betekent zijn overgang een definitieve terugkeer op het oude nest, aangezien hij voor zijn overstap in 2015 de gehele jeugdopleiding van Sparta doorliep. De 22-jarige middenvelder slaagde er in Eindhoven echter niet in om het tot de hoofdmacht te schoppen, al kwam hij wel tot 72 optredens namens Jong PSV.

“Tijdens zijn verhuurperiode maakte Laros zo veel indruk, dat wij dolgraag langer met hem verder wilden. We zijn met elkaar in gesprek gegaan en merkten dat hij zelf ook langer op Het Kasteel wilde blijven. Hij heeft de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld en we verwachten dat hij ook in de Eredivisie van grote waarde zal zijn”, reageert technisch directeur Henk van Stee opgetogen.