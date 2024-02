Karim El Ahmadi schrikt van twee Feyenoorders: ‘Dramatisch, hij levert alles in’

Karim El Ahmadi is niet te spreken over het optreden van Mats Wieffer en Calvin Stengs. Halverwege de halve finale van de TOTO KNVB Beker kijkt Feyenoord in De Kuip tegen een 0-1 achterstand op FC Groningen aan door een van richting veranderd schot van Laros Duarte. Volgens de analyticus is Wieffer een van de hoofdschuldigen van de verrassende achterstand.

In de 31ste speelminuut beproefde Duarte zijn geluk met een poging van circa twintig meter. Zijn schot werd door Thomas Beelen van richting veranderd, waardoor doelman Timon Wellenreuther geen kans had: 0-1.

In de twaalfde minuut raakte Duarte ook al de paal. Slordig balverlies van Wieffer ging vooraf aan de doelpoging van de Kaapverdiaans international, maar het aluminium stond hem een eerdere treffer in de weg.

El Ahmadi is totaal niet te spreken over het veldspel van de Rotterdammers, zo maakt hij duidelijk voor de camera van ESPN. “Feyenoord speelt echt dramatisch. Mats Wieffer levert de ene na de andere bal in en ook Calvin Stengs speelt erg slap.”

Stunt in de maak?! ?? Feyenoord 0?? - 1?? FC Groningen#feygro — ESPN NL (@ESPNnl) February 29, 2024

Trainer Arne Slot grijpt in de rust ook onmiddellijk in. Igor Paixão en Marcos López moeten het veld ruimen voor respectievelijk Luka Ivanusec en Bart Nieuwkoop.

