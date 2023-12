Elftal van de Week: Laros Duarte schaart zich in illuster rijtje

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Speelronde 20 werd verdeeld over vrijdag en zaterdag, met VVV-Venlo als hofleverancier.

Het doel wordt deze week verdedigd door Romain Matthys van MVV Maastricht. Hij vindt voor zich een verdediging bestaande uit Tommy St. Jago, Dylan Timber, Matteo Waem en Simon Janssen. VVV-Venlo won in eigen huis met 2-1 van Telstar en levert in de voorhoede zijn derde speler af.

Magnus Kaastrup vormt namelijk de aanvalslinie met Jeredy Hilterman en Giannis Botos. Op het middenveld hebben Gabriel Misehouy, Laros Duarte en Ozan Kökçü een plekje bemachtigd. Laatstgenoemde schoot prachtig raak in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (2-2).

Botos was goed voor een hattrick. De aanvaller van Helmond Sport scoorde drie keer met drie doelpogingen tegen Roda JC. Botos is met 23 jaar en 3 dagen de jongste speler met een hattrick voor Helmond Sport in de eerste divisie sinds Opta de doelpuntendata voor deze competitie verzamelt (2008/09).

Magnus Kaastrup scoorde tegen Telstar, maar was aan VVV-zijde ook de speler die de meeste kansen creëerde (3), terwijl hij ook al zijn dribbels succesbol afrondde (3/3).

Laros Duarte was goed voor vijf schoten en vijf gecreëerde kansen namens FC Groningen tegen Jong FC Utrecht. Daarmee werd hij pas de vijfde speler met die prestatie in een Keuken Kampioen Divisie-duel.

Elftal van de Week: Romain Matthys (MVV Maastricht); Tommy St. Jago (Willem II), Dylan Timber (VVV-Venlo), Matteo Waem (ADO Den Haag), Simon Janssen (VVV-Venlo); Gabriel Misehouy (Jong Ajax), Laros Duarte (FC Groningen), Ozan Kökçü (FC Eindhoven); Magnus Kaastrup (VVV-Venlo), Jeredy Hilterman (Willem II), Giannis Botos (Helmond Sport).

