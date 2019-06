‘Barça geeft niet op en heeft deal van tachtig miljoen met Ajax staan’

Barcelona dreigt de regie in de strijd om Matthijs de Ligt te verliezen, maar de Catalanen geven niet op in de strijd om de aanvoerder van Ajax. ESPN meldt maandagmiddag namelijk, op basis van bronnen binnen de club, dat de kampioen van Spanje aankomende week opnieuw met zaakwaarnemer Mino Raiola om de tafel wil gaan zitten voor een final push.

Barça leek lange tijd de beste papieren voor de komst van De Ligt in handen te hebben, maar slaagde er in de afgelopen maanden niet in om een transfer definitief over de streep te trekken. Concurrerende grootmachten als Juventus, Manchester United, Liverpool en Paris Saint-Germain roken daarna bloed en laatstgenoemde club legde onlangs een aanbieding neer die het kamp-De Ligt wel kon bekoren.

Barcelona wilde De Ligt de afgelopen weken geen beter contract aanbieden dan Frenkie de Jong heeft ondertekend en de bron van ESPN wil niet onthullen of dat nu wel het geval is. Als de Spaanse grootmacht er toch in slaagt om De Ligt ervan te overtuigen om voor een verhuizing naar het Camp Nou te opteren, heeft het naar verluidt al wel een deal met Ajax staan. Barça maakt dan een bedrag van om en nabij de tachtig miljoen euro over naar Amsterdam om De Ligt over te nemen.

De Ligt zelf niet onlangs weten nog altijd geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst. Een eventuele overstap naar Juventus kwam zondagavond weer ter sprake toen de verdediger na afloop van de verloren Nations League-finale tegen Portugal op het veld een onderonsje had met Cristiano Ronaldo. De sterspeler van La Vecchia Signora vroeg de jongeling toen om naar Turijn te komen: “Ik verstond hem eerst niet. Ik schrok er een beetje van, dus daarom lachte ik. Maar ik heb niets gezegd”, deed hij uit de doeken tegenover de NOS.