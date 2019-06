Veldwijk mag zich na sterk seizoen opmaken voor eerste Afrika Cup

Lars Veldwijk maakt deel uit van de 23-koppige selectie van Zuid-Afrika voor de Afrika Cup, zo heeft de Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) via de officiële kanalen bekendgemaakt. De 27-jarige spits is een van de vijf aanvallers in het keurkorps van bondscoach Stuart Baxter. Ook Thulani Serero van Vitesse maakt deel uit van de selectie van Zuid-Afrika.

Veldwijk, wiens vader afkomstig is uit Zuid-Afrika, heeft tot dusver twee interlands achter zijn naam staan. De spits maakte in 2016 zijn debuut voor de nationale ploeg, in de uitwedstrijd tegen Mozambique (1-1). In maart speelde Veldwijk zijn tweede interland voor Zuid-Afrika, in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Libië (1-2 zege). Met Sparta Rotterdam heeft hij een uitstekend seizoen achter de rug.

De Spangenaren wisten via de nacompetitie naar de Eredivisie te promoveren, nadat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de tweede plaats was besloten. Veldwijk was in de afgelopen jaargang goed voor 24 doelpunten en 7 assists in 41 officiële wedstrijden voor Sparta. Met die prestaties heeft hij dus een plaats in de Zuid-Afrikaanse selectie voor de Afrika Cup weten te verdienen.

Ook Serero is door Baxter opgenomen in de selectie voor de Afrika Cup, die met Kamohelo Mokotjo nog een bekende herbergt. De middenvelder van Brentford speelde in het verleden voor Feyenoord, PEC Zwolle en FC Twente. Zuid-Afrika begint de Afrika Cup op 24 juni met de wedstrijd tegen Ivoorkust. Bafana Bafana nemen het verder in de groepsfase op tegen Namibië en Marokko.

Volledige selectie Zuid-Afrika:

Doel: Darren Keet (Bidvest Wits), Ronwen Hayden Williams (SuperSport United), Bruce Hlamulo Bvuma (Kaizer Chiefs)

Verdediging: Daniel Antonio Cardoso (Kaizer Chiefs), Ramahlwe Mphahlele (Kaizer Chiefs),

Thulani Hlatshwayo (Bidvest Wits), Sakhile Innocent Francis Maela (Orlando Pirates), S’Fiso Sandile Hlanti (Bidvest Wits), Buhlebuyeza Wilson Mkhwanazi (Bidvest Wits), Thamsanqa Innocent Mkhize (Cape Town City)

Middenveld: Bongani Zungu (Amiens), Hlompho Alpheus Kekana (Mamelodi Sundowns), Dean Furman (SuperSport United), Kamohelo Mokotjo (Brentford City), Samuel Tiyani Mabunda (Mamelodi Sundowns), Thulani Caleb Serero (Vitesse), Thembinkosi Christopher Lorch (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Aanval: Lebo Mothiba (Racing Strasbourg), Percy Muzi Tau (Royale Union Saint-Gilloise), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam), Lebogang Kgosana Maboe (Mamelodi Sundowns) en Sibusiso Vilakazi (Mamelodi Sundowns).