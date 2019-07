Hoe Angeliño in de Eredivisie het ongelijk van Pep Guardiola wist te bewijzen

Na één seizoen raakt PSV José Ángel Esmorís Tasende, kortweg Angeliño, alweer kwijt aan Manchester City. De 22-jarige Spaanse vleugelverdediger heeft zich stormachtig ontwikkeld bij de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, wat the Citizens heeft doen besluiten om de terugkoopclausule te activeren. Maar hoe ziet het perspectief voor Angeliño bij de kampioen van Engeland er precies uit?

Door Chris Meijer

PSV slaagde er vorige zomer in om Angeliño definitief over te nemen van Manchester City voor een bescheiden bedrag van 5,5 miljoen euro. De Engelse topclub was bereid om de vraagprijs naar beneden te brengen als er een terugkoopclausule in de overeenkomst werd opgenomen. Op dat moment leek die clausule niet zo'n groot probleem, omdat de Spanjaard in Engeland nooit in beeld leek bij de eerste selectie. Manchester City haalde Angeliño in de zomer van 2013 al op zestienjarige leeftijd weg uit de jeugdopleiding van Deportivo La Coruña. De in Galicië opgegroeide verdediger speelde in de Onder-18 en Onder-23 en zat al eens op de reservebank bij the Citizens, alvorens hij voor het eerst tijdelijk naar New York City FC vertrok. “De jongens hier weten dat het een moeilijke stap is vanaf de Onder-21 naar je debuut in het eerste elftal. Ze weten wat er voor nodig is om dat te bereiken”, zei Angeliño na zijn komst op de website van de Amerikaanse club.

Na een klein halfjaar in de Verenigde Staten keerde Angeliño terug naar Manchester, waar hij vervolgens anderhalf jaar zou blijven. In die periode liet toenmalig manager Manuel Pellegrini hem in januari 2016 in de FA Cup-wedstrijd tegen Aston Villa debuteren in de hoofdmacht. Onder diens opvolger Josep Guardiola zat Angeliño in de eerste helft seizoen 2016/17 tevens een aantal keer bij de wedstrijdselectie, wat resulteerde in speelminuten in de wedstrijden tegen FCSB (Champions League-kwalificatie, 1-0 zege) en Swansea City (EFL Cup, 1-2 zege). “Maar écht dicht tegen een vaste plaats in de eerste selectie zat hij niet aan. Onder Pellegrini en Pep speelde hij weliswaar een handvol minuten, maar ze hebben hem nooit als een serieuze optie beschouwd”, verklaart Sam Lee, Manchester City-correspondent voor het Engelse Goal, tegenover Voetbalzone. Uiteindelijk kwam Angeliño totaal tot 97 speelminuten voor de Engelse topclub, verspreid over drie officiële wedstrijden. “We moeten niet vergeten dat er in het eerste seizoen van Pep problemen waren op de backpositie, maar ze hebben hem na een halfjaar alsnog verhuurd.”

Met Aleksandar Kolarov en Gaël Clichy bevatte de selectie van Manchester City op papier twee linkerverdedigers, terwijl Pablo Zabaleta, Bacary Sagna en (noodgedwongen) Jesús Navas in seizoen 2016/17 afwisselend als rechtsback speelden. Het is geen geheim dat Guardiola weinig toekomst zag in deze vleugelverdedigers, daar ze na zijn eerste seizoen allemaal vertrokken. De Spaanse manager tastte diep in de buidel om met Benjamin Mendy (voor 57,7 miljoen overgenomen van AS Monaco), Kyle Walker (voor 52,7 miljoen overgenomen van Tottenham Hotspur) en Danilo (voor 30 miljoen overgenomen van Real Madrid) de backposities te versterken. Al vroeg in het tweede seizoen moest Guardiola op zoek naar een noodverband voor de linkerkant van de verdediging, toen Mendy zwaar geblesseerd raakte. Middenvelders Fabian Delph en Oleksandr Zinchenko werden omgeturnd tot linksback. De naam van Angeliño zal tijdens twee seizoenen van rampspoed op de linksbackpositie bij Guardiola waarschijnlijk geen enkele keer door het hoofd gespookt hebben.

In januari 2017 stalde Manchester City Angeliño bij Girona, maar hij verliet de Spaanse club dezelfde maand nog zonder een wedstrijd te hebben gespeeld. De vleugelverdediger bracht de tweede helft van het seizoen uiteindelijk bij RCD Mallorca door. Omdat een huurperiode bij satellietclub Girona eerder mislukte, werd Angeliño in seizoen 2017/18 gestald bij een ander filiaal van de City Football Group: NAC Breda. “Om echt de stap naar het eerste elftal te zetten zal hij zich nog verder door moeten ontwikkelen. Het zegt veel over de goede samenwerking met Manchester City dat zij er bewust voor kiezen om een groot talent als Angeliño bij NAC onder te brengen en de overtuiging hebben dat hij zich binnen onze randvoorwaarden het beste kan ontwikkelen”, zo lichtte Hans Smulders, destijds technisch directeur bij NAC Breda, de komst van de Spanjaard toe. In het Rat Verlegh Stadion viel Angeliño al snel in de smaak. Mede dankzij de verdediger handhaafde NAC zich rechtstreeks in de Eredivisie. “Angeliño heeft intrinsiek hoogstaande kwaliteiten, maar in het begin was hij positioneel en verdedigend heel matig. Hij deed maar een beetje wat hij wilde”, zei toenmalig NAC-trainer Stijn Vreven in gesprek met BN De Stem. “Hij stond niet open voor verbeteringen en kritiek. Met z'n allen hebben we ongelooflijk hard gewerkt om die jongen beter te maken. Uiteindelijk heeft City hem voor veel geld kunnen verkopen aan PSV.”

PSV maakte een bedrag van 5,5 miljoen euro over naar Manchester City, dat in eerste instantie 10 miljoen verlangde voor Angeliño. In Eindhoven zette de vleugelverdediger, wiens stormachtige ontwikkeling in oktober beloond werd met een uitnodiging voor Jong Spanje, de stijgende lijn voort. Totaal speelde hij 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor maar liefst 12 assists. In verschillende Speler van het Jaar-klassementen eindigde Angeliño betrekkelijk hoog en dat bleef in het buitenland niet onopgemerkt. Espoirs Du Football bracht de back eerst in verband met Paris Saint-Germain, dat een bod van 25 miljoen in gedachten zou hebben gehad. Dat Manchester City vervolgens om de hoek kwam kijken, betekende slecht nieuws voor PSV. De terugkoopclausule bedraagt volgens De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad twaalf miljoen (in Engelse media werd gesproken van een bedrag van zes miljoen) en dat is fors minder dan wat de Eindhovenaren van andere clubs hadden kunnen vragen. Dat Manchester City Angeliño terughaalt, kwam in Engeland in eerste instantie als een verrassing.

Hoe de opstelling van Manchester City er volgend seizoen uit zou kunnen zien.

“Maar als je naar de redenen gaat kijken, is het best een logische beslissing dat ze hem terughalen”, stelt Lee. Bij Manchester City houdt men rekening met de blessuregevoeligheid van Mendy. Door verschillende kwetsuren speelde 24-jarige vleugelverdediger de afgelopen twee seizoenen slechts 23 officiële wedstrijden. Het is volgens Lee aannemelijk dat Delph deze zomer zal vertrekken, waardoor er met Zinchenko verder nog één linksback overblijft in de selectie van Manchester City. “Achter Mendy en Zinchenko zal Angeliño waarschijnlijk als back-up fungeren. Vanwege de blessuregevoeligheid van Mendy is het logisch dat City voor een extra optie zorgt. Met John Stones, Aymeric Laporte en Nicolás Otamendi hebben ze volgend seizoen drie centrumverdedigers en de kans wordt zo verkleind dat Laporte uit nood als linksback moet spelen. Ik denk dat Zinchenko de eerste keuze zal worden aan de linkerkant van de verdediging, mede door de blessureproblemen van Mendy.”

“Het is handig om daarachter over Angeliño te kunnen beschikken, ook omdat hij relatief goedkoop kan worden binnengehaald. Daarnaast is hij homegrown, wat gunstig is voor de selectieregels in de Premier League”, zo wijst de journalist van Goal op de zogenaamde homegrown-regels in de Premier League. De selecties moeten minimaal acht in Engeland opgeleide spelers herbergen, terwijl maximaal zeventien spelers in het buitenland opgeleid mogen zijn. Doordat Angeliño al op zijn zestiende in Engeland arriveerde, is hij een zogenaamde homegrown-speler. Met een transfersom van twaalf miljoen is hij tevens goedkoper dan bijvoorbeeld Ben Chilwell, Danny Rose en Ryan Bertrand, die eerder bij Manchester City werden genoemd. Het biedt the Citizens de kans om voor andere posities buitenlandse spelers aan de selectie toe te voegen, zoals Rodri en João Cancelo. “Ik verwacht niet dat Angeliño al teveel zal gaan spelen, tenzij Mendy én Zinchenko geblesseerd zijn of rust nodig hebben. Hij zal in ieder geval wel deel gaan uitmaken van de selectie. Het is niet zo dat ze hem hebben teruggehaald om hem met winst te verkopen.”