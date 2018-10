‘Sinds mijn vertrek bij Ajax heb ik amper het idee gehad dat het er nog inzat'

Sparta Rotterdam maakte maandag de komst van Denzel James wereldkundig. De ‘pijlsnelle’ vleugelaanvaller komt over van vv Noordwijk en krijgt zo op 24-jarige leeftijd zijn eerste avontuur in het betaald voetbal. “Natuurlijk had ik dit nog wel gehoopt, maar ik had het niet meer verwacht”, zegt James in gesprek met Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie.

Door Chris Meijer

James speelde tussen 2003 en 2012 in de jeugdopleiding van Ajax, dat hem op negenjarige leeftijd weghaalde bij de Leidse amateurclub DoCoS. In Amsterdam kampte de aanvaller met het nodige blessureleed, waardoor hij Ajax na negen jaar moest verlaten. “De laatste drie jaar bij Ajax heb ik nauwelijks gevoetbald, dus ik had het vertrek wel zien aankomen. Ik was het plezier in het voetbal verloren”, vertelt de aanvaller. Hij overwoog om te stoppen met voetballen, maar ging bij de amateurs van UVS aan de slag en vond daar het plezier terug. “Ik maakte minuten en ik voetbalde weer, dus toen werd het weer leuk. Bij Ajax liep ik vooral met de fysio, ik had daar echt pech met blessures.”

Denzel James maakt de 1-0 in het duel tussen Noordwijk en Sparta Rotterdam (3-2).

“Daarna kwam Noordwijk en ik dacht: ik ga gewoon zo hoog mogelijk voetballen en dan zien we wel waar het eindigt”, aldus James, die vijf jaar geleden bij Noordwijk terechtkwam en het voetbal de afgelopen periode combineerde met werk in een kinderopvang. In zijn eerste jaar degradeerde de club uit de toenmalige Topklasse. Na vier seizoenen in de Hoofdklasse promoveerde Noordwijk vorig seizoen naar de Derde Divisie, waarin men momenteel koploper is van de zaterdagafdeling. “Ik heb het enorm naar mijn zin bij Noordwijk. Ik hoop dat we dit jaar andermaal kunnen promoveren, dat zou een afscheid in stijl zijn.”

“Ik ben fitter geworden, daar ging het bij mij om. Eindelijk ben ik fit, maak ik veel minuten. Dan krijg ik vertrouwen en ga ik automatisch beter voetballen. Door blessures had ik hiervoor weinig wedstrijdritme en vertrouwen, dat heb ik gemist”, vervolgt hij. In de afgelopen jaren toonde ook Fortuna Sittard interesse in zijn diensten, maar die overstap ketste uiteindelijk af. “Ik zag dat toen als mijn laatste kans, toen was ik nog 21.” De bekerwedstrijd tegen Sparta van een aantal weken geleden, waarin hij eenmaal wist te scoren en zo een belangrijke rol speelde in de sensationele 3-2 zege op zijn toekomstige club, zette de aanvaller aan het denken. “Na die wedstrijd had ik het gevoel van: weet je, misschien kan het nog wel. Sinds mijn vertrek bij Ajax heb ik nauwelijks het gevoel gehad dat het profvoetbal er nog inzat. Het is echt geweldig dat het nu wel gekomen is. Het profvoetbal is altijd een jongensdroom gebleven. Natuurlijk is het jammer dat ik het toen niet heb gehaald, daar heb ik nog een aantal keer aan teruggedacht. Zeker als ik die andere jongens op televisie zag met wie ik samenspeelde, dan dacht ik: jij wel en ik niet.”

Sparta zocht naar een ‘een speler met snelheid, diepgang en een actie’ en had James al een tijdje op de korrel. “Ik heb niet gemerkt dat ze me volgden, tot ik gebeld werd. Het was even lastig, want ik heb er de hele tijd aan gedacht. Stel dat ik naar Sparta kan. Daar hoopte ik natuurlijk op. Mijn vader zei tegen me dat ik mijn ding moest blijven doen. Dat heb ik geprobeerd en het is redelijk gelukt. Elke wedstrijd doe ik wat ik leuk vind, ik maak plezier en probeer zo goed mogelijk te blijven voetballen. Ik heb zulke dingen niet echt nodig om me te motiveren. Het is een mooie bijkomstigheid dat dit nu komt.”

“Ik heb met Henk Fraser en Henk van Stee gesproken. Fraser zei dat hij me er graag bij wilde hebben. Als de trainer dat zegt, is dat leuk om te horen. Ik wist het al wat langer, ik mocht het niet naar buiten brengen. Dat was moeilijk. Maandag bracht Sparta het naar buiten, daarna heb ik zoveel berichtjes gehad. Ik dacht: wow, het is wel wat. Mijn telefoon staat nog steeds roodgloeiend”, zegt James, die niet kan wachten tot hij begin volgend seizoen kan aansluiten bij Sparta. “Ik wil het met Noordwijk mooi afsluiten. Maar als ik een tijdmachine had gehad, had ik de tijd een aantal maanden naar voren gespoeld.”