Koeman eens over De Jong: ‘Wie ben ik om Moyes tegen te spreken?’

Frenkie de Jong maakte afgelopen donderdag in de halve finale van de Nations League tegen Engeland indruk in het shirt van het Nederlands elftal. De aankoop van Barcelona werd door de rapporteurs van de UEFA verkozen tot Man of the Match. Bondscoach Ronald Koeman was zeer tevreden over het spel van De Jong en was het eens met de uitverkiezing.

De Jong verstuurde de meeste passes van alle Oranje-internationals (105), had de meeste balcontacten (128), tackles (5) en balveroveringen (13), zo berekende Opta. Ondanks de uitstekende statistieken was de Ajacied na afloop kritisch op zichzelf. “Zelf vond ik me aan de bal nogal slordig in de beginfase en was ik toch een beetje zoekende, maar later voelde ik me bijzonder comfortabel aan de bal en zonder bal, hoewel ik het liefst aan de bal ben”, legt hij uit in De Telegraaf.

Nederland had 68 procent balbezit tegen Engeland en liefst 8 procent daarvan kwam van de voeten van De Jong. “Die kwaliteit van Frenkie kennen we. Het lijkt gemakkelijk, zijn kalmte ook, maar dat is het op dit niveau niet. Ik vond het juist ook fantastisch om te zien wat hij zonder bal deed”, aldus Koeman. “Hoe hij defensief stond, ballen veroverde, goede tackles inzette en daarmee zijn ploegmaten hielp.”

De rapporteurs van de UEFA, onder voorzitterschap van voormalig Everton- en Manchester United-manager David Moyes, waren eensgezind en kozen De Jong als beste speler van het veld. “Frenkie verdiende de uitverkiezing Man of the Match volledig en wie ben ik om Moyes tegen te spreken”, aldus Koeman, die zelf ook manager was van Everton.