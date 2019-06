‘Schorsing van zaakwaarnemer Mino Raiola wordt per direct opgeheven’

Mino Raiola krijgt deze zomer toch de mogelijkheid om eventuele transfers van zijn cliënten zelf af te handelen. Volgens de Daily Mail zal het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) de schorsing van de zaakwaarnemer opheffen. Het hoger beroep van Raiola zou succesvol zijn gebleken, hoewel het CAS nog geen officiële uitspraak heeft gedaan.

In mei werd Raiola door de wereldvoetbalbond FIFA voor drie maanden geschorst. Daarmee nam de FIFA de straf over die de Italiaanse voetbalbond (FIGC) eerder had opgelegd aan de Italiaans-Nederlandse makelaar. Aanvankelijk zou de schorsing duren van 9 mei tot en met 9 augustus, maar er lijkt nu voortijdig een einde aan te komen. Een reden voor zijn schorsing heeft Raiola nooit gekregen.

De belangenbehartiger sprak na zijn straf van 'een justitiële dwaling'. “Ik heb geen motivatie gekregen. Misschien is dit een gevolg van een verhaal van een of andere gefrustreerde mafkees. Schrijf dat maar op. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt”, aldus Raiola in het Eindhovens Dagblad.

Diverse Italiaanse media speculeerden dat de schorsing komt vanwege de overgang van Gianluca Scamacca van AS Roma naar PSV in 2015. Ingewijden meldden echter dat Raiola destijds nog geen zaken deed met de jonge aanvaller. Raiola is de zaakwaarnemer van onder meer Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma en Mario Balotelli.