Topaankoop van Real Madrid ‘moest weer leren lopen’ door artritis

Real Madrid heeft zich versterkt met Ferland Mendy, een aanvallend ingestelde linksback die voor maximaal 53 miljoen euro overkomt van Olympique Lyon. Veel fans van de Koninklijke zijn verbaasd over het hoge prijskaartje van de 24-jarige Fransman, aangezien hij pas twee seizoenen op het hoogste niveau heeft geacteerd. Veel Franse media zien de transfer naar de Spaanse grootmacht als de volgende indrukwekkende stap van Mendy in zijn merkwaardige levensloop. In zijn pubertijd was het zelfs nog maar de vraag of hij nog fatsoenlijk zou kunnen lopen.

Door Tim Siekman

De afgelopen weken werd Mendy in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. Naast Real Madrid werden ook onder meer Napoli en Barcelona gelinkt aan de tweevoudig A-international, die nog tot medio 2023 vastlag bij les Gones. Mendy was sinds de zomer van 2017 actief voor de nummer drie van het afgelopen Ligue 1-seizoen, nadat de club twee jaar geleden vijf miljoen euro had betaald aan Le Havre. Mendy groeide uit tot een vaste kracht bij Lyon en speelde in twee jaar tijd in totaal 79 wedstrijden voor de Franse topclub, met 3 goals en 7 assists als resultaat.

“Het klopt dat alles heel snel is gegaan sinds mijn tijd bij Le Havre”, zei Mendy tegenover France Football. “Maar ik blijf tegen mezelf zeggen dat het nog sneller kan. Ik moet doorgaan in deze flow.” Nu wacht voor Mendy alweer zijn volgende uitdaging bij Real, dat in de Fransman waarschijnlijk de langdurige opvolger ziet van Marcelo. De 31-jarige Braziliaan speelt al ruim een decennium in het shirt van de Koninklijke, maar was afgelopen seizoen, mede door blessureleed, niet altijd verzekerd van een basisplaats. De kans is echter groter dat Sergio Reguilón naar bijvoorbeeld het geïnteresseerde Sevilla vertrekt en dat Mendy in de schaduw van Marcelo kan worden klaargestoomd voor de ultieme top.

Artritis in de heup

Mendy (1995), geboren in Meulan-En-Yvelines nabij Parijs, wist al op een jonge leeftijd indruk te maken met zijn voetbalkwaliteiten. Paris Saint-Germain verwelkomde de verdediger op negenjarige leeftijd en Mendy zou pas acht jaar later vertrekken. De periode bij les Parisiens verliep allesbehalve florissant, daar de back op veertienjarige leeftijd te maken kreeg met artritis in zijn heup. Deze ontsteking van het gewricht zorgde bij tijd en wijle voor helse pijnen bij Mendy, die op vroege leeftijd ook nog eens zijn vader was verloren. Het leven lachte Mendy op dat moment zeker niet toe. De dokter gaf aan dat er zelfs een kans bestond dat de verdediger nooit meer zou kunnen lopen.

“Maar eerlijk: ik heb nooit opgegeven. In mijn hoofd zei ik tegen mezelf: Het gaat niet gebeuren dat ik nooit meer zal kunnen lopen of dat ik nooit meer zal kunnen voetballen”, memoreert Mendy afgelopen februari in gesprek met Le Parisien. Mendy lag drie maanden in een kinderziekenhuis en moest daarna een halfjaar verblijven in een kinderrevalidatiecentrum vlak onder Parijs. “Daar kon ook het gips eraf. Maar ik kon lange tijd niet lopen. Ik moest eerst een tijdje in een rolstoel zitten. Beetje bij beetje leerde ik hoe ik weer moest lopen. Stap voor stap." Mendy was vastberaden om volledig te herstellen en om profvoetballer te worden.

Desalniettemin was het revalidatieproces zwaar. “Het is eigenlijk iets waar ik nooit over praat”, aldus Mendy eerder op de site van Lyon. “Het was een moeilijke fase in mijn leven. Ik had het geluk dat ik veel steun had aan mijn familie en vrienden. Op een gegeven moment dacht ik wel dat het klaar was met voetbal. Maar door wilskracht heb ik het toch geflikt. Ik was vastberaden om weer beter te worden en om het hoogst mogelijke te bereiken. Je leert veel van zo'n ervaring. Niets is onmogelijk, dat leer je. De les: je moet bij alles wat je doet altijd honderd procent geven.”

'Hij is de Mbappé van de linksbacks'

Nadat Mendy hersteld was, meldde hij zich weer bij PSG. Het was echter lastig om aan te haken. “Ik zal niet liegen: na die periode zat ik helemaal niet op het juiste niveau. Ik moest de basis weer leren. Bal controleren, passen, dat soort dingen. Toen ik zeventien was, wist PSG niet meer wat ze met mij aanmoesten.” PSG weifelde, waarna Mendy welbewust voor een stap terug koos door zich aan te sluiten bij Le Havre. Bij de Ligue 2-club uit Normandië werkte de vleugelverdediger zich langzaam op tot speler van de hoofdmacht, met in april 2015 zijn debuut in het gewonnen competitieduel met FC Sochaux (0-1).

In ruim twee jaar tijd had Mendy vijftig wedstrijden voor de hoofdmacht van Le Havre achter de rug, waarin hij twee keer had gescoord en zes keer een medespeler in stelling had gebracht. De prestaties van de verdediger bleven niet onopgemerkt, daar de jongeling medio 2017 werd gelinkt aan tientallen clubs. In Engeland aasden bijvoorbeeld alleen al Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Watford en West Bromwich Albion op Mendy, terwijl in eigen land Lille en AS Monaco gecharmeerd waren van de back. Uiteindelijk wist Lyon toe te slaan met 5 miljoen euro, waardoor Mendy nog meer opleverde voor Le Havre dan bijvoorbeeld Steven Mandanda (2,5 miljoen), Benjamin Mendy (4 miljoen) en Lassana Diarra (4,5 miljoen).

De aanvallende kwaliteiten van de vleugelverdediger kwamen ook bij les Gones tot uiting, terwijl het verdedigende aspect ook sterk is verbeterd de afgelopen tijd. Qua stijl wordt hij regelmatig vergeleken met zijn naamgenoot Benjamin Mendy, die ook bij Le Havre heeft gespeeld en nu bij Manchester City onder contract staat. “Hij is de Kylian Mbappé van de linksbacks”, zei zaakwaarnemer Yvan Le Mee onlangs tegenover France Football over Ferland Mendy. "Hij is een evenwichtige jongen en zowel offensief en defensief goed, wat zeer zeldzaam is. Afgezien van Andy Robertson van Liverpool is er geen speler rond dezelfde leeftijd en op die positie die zo getalenteerd is.”