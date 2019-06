‘Ten Hag legde lat erg hoog, ik neem niet meer met zomaar iemand genoegen’

NEC maakte het seizoen na het ontslag van Jack de Gier af onder interim-trainer Ron de Groot, maar het is de bedoeling dat er deze zomer een nieuwe permanente oefenmeester wordt aangesteld in Nijmegen. Algemeen directeur Wilco van Schaik is op dit moment druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe coach en hij laat in gesprek met Forza NEC weten vijf kandidaten op het oog te hebben.

“We voeren gesprekken van ongeveer vier uur per trainer. Die zijn minuscuul voorbereid en gaan over van alles. Natuurlijk op de eerste plaats over het sportieve, over de mens achter de trainer, maar ook over randvoorwaarden”, legt hij uit in gesprek met de fansite. “Wat is de voetbalvisie van een trainer, wat is zijn visie op voeding, fysiek, trainingsmethoden en trainingsintensiteit en de manier hoe je een topsportcultuur creëert, hetgeen waar we hier naartoe willen werken?”

Van Schaik, die onlangs moest toekijken hoe NEC in de Keuken Kampioen Play-Offs opnieuw naast promotie naar de Eredivisie greep, zet bovendien zijn netwerk in om bij spelers en andere directeuren informatie over de beoogde nieuwe trainers in te winnen: “Uit dat alles krijg je een compleet beeld van een trainer”, gaat hij verder. De sportbestuurder was in het verleden werkzaam bij FC Utrecht en dat is een van de redenen dat hij nu extra secuur te werk gaat.

Van Schaik kreeg destijds te maken met Erik ten Hag en is zeer te spreken over de huidige trainer van Ajax: “Ik sprak Erik laatst nog. Hij heeft de lat erg hoog gelegd voor me, want ik neem niet zomaar meer genoegen met een trainer. Het is een moeilijke zoektocht. Met elkaar hebben wij bij NEC in een opgesteld profiel wel enkele eisen gesteld aan een nieuwe trainer. Net zoals een trainer die ook bij ons neerlegt, het komt in die gesprekken niet van één kant.”