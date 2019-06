Van de Beek knipoogt: ‘Met die wissel was niet iedereen het eens, toch?’

Donny van de Beek bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal in Portugal voor op het eindtoernooi van de Nations League en hoopt zijn goede seizoen bij Ajax ook in het oranje een vervolg te kunnen geven. Voor de middenvelder is het bovendien extra bijzonder dat hij momenteel met de nationale ploeg aanwezig is in het Zuid-Europese land, daar zijn eerste herinnering aan Oranje ook in Portugal ligt.

“Bij het EK van 2004 speelde Oranje in de poule tegen Tsjechië. Die wedstrijd heb ik live in het stadion gezien. Ik was net zeven, we vierden met familie vakantie in de buurt. Oranje kwam 2-0 voor, maar verloor 3-2 en Arjen Robben werd gewisseld. Daar was niet iedereen het mee eens, toch?”, blikt hij met een knipoog terug in gesprek met het Algemeen Dagblad, verwijzend naar de beruchte wissel van toenmalig bondscoach Dick Advocaat, die besloot om Paul Bosvelt in te brengen voor een uitblinkende Robben.

Van de Beek kwam tot nu toe vijfmaal in actie namens het Nederlands elftal, maar wacht nog altijd op zijn eerste officiële interland. De middenvelder hoopt dat zijn veelzijdigheid erbij kan helpen om Ronald Koeman te overtuigen: “Ik denk dat het mijn kracht is, ja, dat ik in meerdere rollen kan spelen. In het huidige topvoetbal moet je als middenvelder veelzijdig zijn, daar geloof ik in. Het is goed voor mijn ontwikkeling om op meerdere posities te spelen”, gaat Van de Beek, die geen voorkeur heeft voor de ‘6’ of de ‘10’-positie verder.

De kansen dat de middenvelder gaat spelen nemen mogelijk toe doordat concurrent Georginio Wijnaldum zaterdag nog de finale van de Champions League speelde. Van de Beek wil hier echter niet te veel mee bezig zijn: “Ik moet gewoon zelf afdwingen dat ik ook bij Oranje ga spelen. In mijn hoofd ben ik nog fris en de spieren voelen goed. Wat mij betreft gaan we als groep nog twee wedstrijden knallen.” Nederland begint de Nations League donderdagavond met een wedstrijd tegen Engeland.