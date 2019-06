Jans wil terugkeren als trainer en verkent opties: ‘Ben al gepolst door clubs’

Ron Jans maakt zich op voor een terugkeer als trainer. De momenteel clubloze oefenmeester neemt een schot voor de boeg door binnenkort als bondscoach van Noord-Nederland te fungeren. Op 15 juni is Noord-Duitsland de tegenstander in een semi-interland in Emmen. Jans hoopt op korte termijn bij een club emplooi te vinden, al is daar wat hem betreft geen haast bij.

De voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle en sc Heerenveen fungeerde de afgelopen twee seizoenen als technisch manager van FC Groningen. Jans wil echter weer dagelijks op het trainingsveld staan. “Ik wil weer trainer worden”, beaamt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Deze functie bij FC Groningen was heel boeiend, maar gaf me te weinig voldoening. Ik heb veel geleerd en vond het hartstikke interessant, maar ik deed meer dingen die energie kostten dan opleverden. Ik pas beter op het veld.”

Jans maakt aan het einde van deze maand zijn bureau leeg bij de Trots van het Noorden. “Daarna neem ik een of twee maanden tijd voor mezelf. Alle clubs zijn dan bezet. Benieuwd hoe het is om voor het eerst een paar maanden niets te hebben. Ik ben al wel gepolst door een aantal clubs, maar ik wil een goede keuze maken en niet overhaast beslissen.”

Eerst staat de vriendschappelijke interland tegen Noord-Duitsland op het programma. Jans wil de toeschouwers vooral spektakel bieden. “Want de mensen die komen, moeten wel wat te zien krijgen. Ik ben van plan om vol op de aanval te spelen. Ik verlies liever met 5-4 dan dat het 0-0 wordt.”