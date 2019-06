‘Barcelona is bereid Rafinha en Miranda in ruildeal naar Sevilla te sturen’

Barcelona is op zoek naar een speler die de concurrentie aan kan gaan met Jordi Alba en volgens Sport hebben de Catalanen de juiste kandidaat inmiddels gevonden. Junior Firpo is, volgens een maandag naar buiten gebracht bericht, de ideale kandidaat om de linksbackpositie van een nieuwe impuls te voorzien en Barcelona zou bereid zijn om ver te gaan om een deal met Real Betis mogelijk te maken.

Firpo maakte begin vorig jaar pas zijn officiële debuut in Sevilla, maar de geboren Dominicaan, die zijn interlands speelt voor Jong Spanje, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. De teller voor de vleugelverdediger staat bij los Verdiblancos vooralsnog op 43 wedstrijden en als hij dit seizoen niet gekampt had met een aantal spierblessures, zou dat aantal nog verder opgelopen zijn.

De linksback tekende vorig jaar nog een nieuw contract, dat hem tot 2023 aan Betis verbindt en zijn transferclausule naar een bedrag van zestig miljoen euro heeft gebracht. De verwachting is echter dat Barcelona niet heel veel bij hoeft te betalen, daar het bereid zou zijn om Rafinha Alcântara en Juan Miranda in een eventuele deal te betrekken.

Rafinha was vorig jaar zomer al dicht bij een overstap naar Betis, maar zag die transfer op het laatste moment in het water vallen. Linkervleugelverdediger Miranda zou Betis bovendien in theorie een directe vervanger voor Firpo geven, waardoor Betis niet meteen de markt op hoeft voor een opvolger. De naam van Denis Suárez wordt ook genoemd als speler die mogelijk de gang naar Betis kan maken, maar de middenvelder lijkt juist op weg te zijn naar Valencia.