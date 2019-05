Transfersom Hagi lijkt bekend: ‘We zijn heel dicht bij een akkoord met Ajax’

Ajax lijkt zich te gaan versterken met Ianis Hagi. Het twintigjarige talent van Viitorul Constanta wordt al langere tijd begeerd door de kampioen van de Eredivisie en zijn vader Gheorghe Hagi verklaart in gesprek met Sporx dat een transfer nabij is. De voetballegende uit Roemenië, tegenwoordig trainer van Viitorul, stelt dat de clubs 'heel dicht bij' een akkoord zijn.

De voormalig aanvallende middenvelder is trots op de stap die zijn zoon gaat zetten. "Dat Ianis voor Ajax gaat spelen is heel bijzonder voor mij. Hij is de Roemeense Xavi", aldus Gheorghe Hagi. Volgens berichten uit de Roemeense media betaalt Ajax twee miljoen euro voor de komst van Hagi junior, zelf ook een aanvallende middenvelder. Viitorul moet 25 procent daarvan afstaan aan zijn voormalige club Fiorentina, dat Hagi tussen 2016 en 2018 onder contract had staan.

Eerder werd al duidelijk dat Ajax het liefst witte rook ziet voor de start van het EK Onder-21, dat op 16 juni begint en waaraan Hagi deelneemt. De Amsterdammers willen voorkomen dat de vraagprijs van de jongeling omhoog schiet als hij en zijn ploeg goed presteren deze zomer. Naast Ajax werden ook onder meer Standard Luik, Anderlecht, Galatasaray, Valencia en Sevilla met de drievoudig A-international in verband gebracht.

Het talent zelf hield zich toen de geruchten over de interesse van Ajax voor het eerst opdoken nog enigszins op de vlakte: “Het is een club met een grote reputatie, het leidt veel topspelers op. Als er interesse is, zal ik dat overwegen. Nu houd ik me er niet mee bezig en wil ik vooral bezig zijn met de wedstrijden. Als ik ergens naartoe ga, wil ik wel zoveel mogelijk aan spelen toekomen.”