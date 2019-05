‘Type Van de Beek’ gaat voor herkansing: ‘Hij kan de druk bij Ajax aan’

Ajax verzekerde zich onlangs al van de diensten van Razvan Marin voor aankomend seizoen en de kans is aanwezig dat de van Standard Luik overgenomen middenvelder niet de enige Roemeense versterking wordt. De landskampioen van Nederland wordt de afgelopen weken namelijk eveneens nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Viitorul Constanta-talent Ianis Hagi. De zoon van de Roemeense legende Gheorghe Hagi wordt op twintigjarige leeftijd in zijn thuisland nog altijd beschouwd als het grootste talent van zijn generatie en hij aast na een mislukte periode bij Fiorentina op een nieuwe kans om zich te laten zien in een West-Europese (top)competitie.

Door Robin Bruggeman

Voor Ianis Hagi zijn de vergelijkingen met vader Gheorghe nooit ver weg. De Maradona van de Karpaten wordt over het algemeen gezien als de beste Roemeense voetballer aller tijden en de inmiddels 54-jarige Hagi senior verdedigde tijdens zijn loopbaan de kleuren van grote clubs als Real Madrid, Barcelona en Galatasaray. Hagi ging na zijn pensioen in 2001 aan de slag als trainer bij onder meer Bursaspor, Galatasaray en Steaua Boekarest en in 2009 stond hij als oprichter aan de basis van het ontstaan van Viitorul. Pustii lui Hagi (de kinderen van Hagi) stroomden tien jaar geleden in op het derde Roemeense niveau en in 2012 volgde al een promotie naar de hoogste afdeling, waarna clubeigenaar en voorzitter Hagi zichzelf ook maar aanstelde als trainer en in 2017 de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis won. Als coach maakte Hagi de ontwikkeling van zijn zoon van dichtbij mee: na een jaar in de jeugd van Steaua sloot Hagi junior zich in 2009 aan bij de Gheorghe Hagi Academy. Daar kreeg hij een opleiding die naadloos aansloot bij het voetbal zoals zijn vader dat voor ogen heeft en in 2014 volgde een overstap naar Viitorul, waar hij op zeventienjarige leeftijd de jongste aanvoerder aller tijden in de Roemeense Liga I zou worden.

Fiorentina

Tijdens zijn eerste periode bij Viitorul trok Hagi de aandacht van een aantal grote clubs en Fiorentina trok in de zomer van 2016 aan het langste eind door twee miljoen euro te betalen voor de spelmaker. Hagi junior trad met een verhuizing naar Italië opnieuw in de voetsporen van zijn vader, die tussen zijn periodes in Madrid en Barcelona in immers twee seizoenen voor Brescia speelde. De verwachtingen in Florence waren na de komst van het talent hooggespannen en senior deed zelf ook nog een extra duit in het zakje: “Hij is beter dan ik was op die leeftijd”, liet hij twee jaar geleden optekenen over Ianis. “Ik deed ook alles met mijn linkervoet, terwijl mijn zoon geweldig tweebenig is.” Hoewel het La Viola al snel duidelijk werd dat het talent er bij Hagi vanaf droop, slaagde de jongeling er nooit in om definitief aan te haken bij de hoofdmacht. In het seizoen 2016/17 kwam hij onder trainer Paulo Sousa tot slechts 48 minuten in de Serie A en diens opvolger Stefano Pioli deed helemaal geen beroep op de jongeling: “Hij is fysiek te fragiel, hij kan het niet aan om met de hoofdmacht mee te spelen”, legde de Italiaanse oefenmeester destijds uit.

Hagi kwam in dienst van Fiorentina tot slechts 48 minuten in de Serie A.

Hagi maakte in die tijd in de Primavera, de Onder-19, van Fiorentina wel een prima indruk, maar de Serie A bleek op dat moment, tot spijt van de tifosi van de club, nog te hoog gegrepen voor de piepjonge middenvelder: “Als je erover nadenkt, was Ianis Hagi van alle ‘kinderen van Fiorentina’ degene die de grootste kans maakte om in de voetsporen van zijn vader te treden. Met alle respect voor Federico Chiesa en Giovanni Simeone, maar Hagi heeft meer talent en iedereen dacht dat hij zich stormachtig zou gaan ontwikkelen. Dit is echter niet gebeurd en Hagi heeft zijn periode hier met veel moeite afgesloten”, schreef fansite Firenze Viola met duidelijk te proeven teleurstelling in de winter van 2018, toen Hagi senior inmiddels twee miljoen euro op tafel had gelegd om zijn zoon terug te halen naar Viitorul. “Dat hij niet geslaagd is komt niet door het gewicht van de grote naam die op zijn schouders drukt, maar door zijn fysieke gesteldheid en het gebrek aan vertrouwen van de trainers. Onder deze omstandigheden konden we Ianis’ klasse alleen aanschouwen in de jeugdelftallen, waar hij het verschil wel wist te maken.”

Voor voormalig Roemeens international Florin Raducioiu kwam het eveneens niet als een enorme verrassing dat het talent niet uit de verf kwam op Italiaanse bodem: “Het was een grote vergissing om Ianis op zijn zeventiende of achttiende naar Italië te laten gaan en te verwachten dat hij op zo’n jonge leeftijd al veel zou gaan spelen. Ik was twintig jaar oud toen ik naar Bari ging en ik weet nog hoe zwaar het was. Ianis was nog helemaal niet klaar voor de Serie A”, was de oud-spits duidelijk bij Telekom Sport. Hagi junior keerde anderhalf jaar geleden, nadat hij naar verluidt enkele aanbiedingen om op huurbasis in de Serie B aan de slag te gaan afwees, dus weer terug op het oude nest en in Roemenië liet hij al snel weer zien waarom hij wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie. De jongeling kreeg door zijn vader weer de aanvoerdersband om de arm geschoven en was in zijn eerste volledige seizoen na zijn terugkeer goed voor 7 goals en 5 assists in 24 wedstrijden in de Liga I, terwijl hij in de play-offs om het kampioenschap ook 3 keer scoorde en 2 assists afleverde in 7 optredens. Hagi reikte dit seizoen met Viitorul bovendien tot de finale van de Roemeense beker en hij maakte in de afgelopen weekend van Astra Giurgiu gewonnen eindstrijd een sterke indruk.

‘Ajax zou buitengewoon zijn’

De goede prestaties van Hagi in Roemenië hebben hem nu opnieuw de aandacht van een aantal West-Europese clubs opgeleverd. De middenvelder, die naast zijn technische kwaliteiten ook indruk maakt met zijn vlammende schot, wordt bijvoorbeeld al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Ajax. De Amsterdammers zijn echter niet de enige kapers op de kust, daar Anderlecht en Sevilla eveneens serieuze kandidaten voor de handtekening van het talent zijn. Technisch directeur Frank Arnesen van Paars-wit was zaterdag aanwezig tijdens de door Viitorul gewonnen bekerfinale en zag daar hoe Hagi met onder meer een assist een van de grote uitblinkers was. Vader Gheorghe heeft inmiddels ook gezien dat zijn zoon toe is aan een nieuwe uitdaging, maar hij stelt wel bepaalde eisen aan potentiële nieuwe werkgevers van Ianis: “De ideale stap voor hem is een goed team dat wil voetballen. Een team waarbij het honderd procent zeker is dat hij er gaat spelen. Hij is jong, hij moet spelen. Je moet spelen om beter te worden, om die volgende stap te kunnen zetten. Ianis moet deze zomer die stap zetten en dat gaat hij ook doen. We zijn er dichtbij. Ik denk dat het voor het EK zal gebeuren. Als dat niet lukt moeten we afwachten. Als we wachten zal hij duurder worden, dat heb ik al eerder gezegd. ‘Kom nu, straks is hij duurder.’ Voor het EK is hij goedkoper”, liet Hagi senior onlangs optekenen door verslaggevers.

Hagi speelde dit seizoen al eens op Nederlandse bodem, toen Viitorul het in de Europa League-voorrondes opnam tegen Vitesse.

Ianis Hagi neemt later deze zomer met Roemenië deel aan het EK Onder-19, dat vanaf half juli wordt georganiseerd in Armenië. De verwachting is dat een goed optreden van de middenvelder op het eindtoernooi zijn transfersom alleen maar verder omhoog zal stuwen en afgelopen week doken er in de Roemeense media al berichten op dat Ajax de komst van het talent graag voor de start van het EK af wil ronden. Vader Hagi zou een verhuizing van zijn zoon naar Amsterdam hoe dan ook wel zien zitten: “Het zou buitengewoon voor hem zijn om daar te gaan spelen. Ik denk dat hij het in zich heeft. Ik denk dat Ianis een heel hoog niveau aankan, hij is slim en heeft karakter. Als je naar zijn speelstijl kijkt, is hij de Xavi van Roemenië. Daar geloofde ik in en ik heb hem een kans gegeven”, vertelde hij onlangs aan Telekom Sport.

Het talent zelf hield zich toen de geruchten over de interesse van Ajax voor het eerst opdoken nog enigszins op de vlakte: “Het is een club met een grote reputatie, het leidt veel topspelers op. Als er interesse is, zal ik dat overwegen. Nu houd ik me er niet mee bezig en wil ik vooral bezig zijn met de wedstrijden. Als ik ergens naartoe ga, wil ik wel zoveel mogelijk aan spelen toekomen.” Met het afsluiten van de Roemeense competities kan de focus voor vader en zoon Hagi echter volledig op de volgende stap in de loopbaan van Ianis en ook voormalig Ajacied George Ogararu zal een rol spelen in de toekomst van het kroonjuweel van Viitorul. De oud-verdediger werkt momenteel als hoofdscout en technisch directeur bij de club en hij denkt dat zijn voormalige werkgever een goede keuze zou zijn voor Hagi: “Ianis is een speler met hetzelfde profiel als Donny van de Beek. Ik ken hem goed, hij is een speler die het verschil maakt. Ik zie hem wel bij Ajax spelen, hij kan die druk aan. Hij is een nummer 10 waar door veel mensen over gepraat wordt”, was Ogararu onlangs lovend tegenover Digi Sport.