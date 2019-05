Maduro verklaart ‘januari-dip’ van Ajax: ‘Ik weet dondersgoed hoe dat gaat’

Het afgelopen seizoen was voor Ajax erg succesvol en resulteerde uiteindelijk in zowel het kampioenschap als de beker. In januari zag het er echter minder rooskleurig uit voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, die in de eerste maand van het jaar gelijkspeelde tegen sc Heerenveen (4-4) en hard onderuit ging tegen Feyenoord (6-2). Oud-speler Hedwiges Maduro denkt een verklaring voor de 'januari-dip' te hebben. "Er waren te veel transfergeruchten", stelt de voormalig middenvelder van Ajax tegenover Ajax Showtime.

In januari werden onder anderen David Neres, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong gelinkt aan een transfer. Volgens Maduro had dat impact op de prestaties van de Amsterdammers. "In de winterstop waren er zoveel transfergeruchten, te veel in mijn ogen, dat de focus wat weg was", stelt de oud-verdediger. "Heel veel spelers konden weg. Wat doet dat in een kleedkamer? Ik weet dondersgoed hoe dat gaat. Als één iemand verkocht is of in de belangstelling staat en de ander niet, dan schept dat een bepaalde verwachting en een andere focus."

Al in de winterstop maakte Ajax bekend dat De Jong na het seizoen vertrekt naar Barcelona. "Dat houd je ook niet tegen, maar dat doet ook wat in de groep", zegt Maduro. "Als één speler al verkocht is, dan doet dat wat met die andere jongens die nog weg willen. Iedereen reageert daar anders op. Het is natuurlijk wel moeilijk hoe je ermee omgaat. En het zijn natuurlijk wel dingen die normaal gesproken niet gebeuren in een groep, het gebeurt bij bijna geen enkele club, dus dat is een andere factor die uniek is."

Met het sluiten van de transfermarkt keerde de rust terug bij Ajax. "Toen de transferwindow gesloten was, was de focus weer gericht op Ajax en dan zie je dat ze iedereen easy versloegen", aldus Maduro. "Ik denk dat het mentale aspect en het managen van de kleedkamer op dat moment een ding was. Je zag in de wedstrijd tegen Feyenoord dat het in principe allemaal eilandjes waren. En dat was een wereld van verschil in de Champions League, toen Ajax weer echt een team was."