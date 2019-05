Goudhaantje Anwar El Ghazi deelt vurige wens: ‘Ze willen me halen’

Anwar El Ghazi speelde maandag een cruciale rol bij de finale van de play-offs van de Championship. De aanvaller van Aston Villa brak de ban bij het met 2-1 gewonnen duel met Derby County en kon na afloop de promotie naar de Premier League vieren. "Het is hier een ongelooflijk gekkenhuis", zegt de huurling van Lille in gesprek met De Telegraaf.

“Ze zeggen weleens dat op Wembley spelen fantastisch is en dat klopt echt. Het was met die bijna negentigduizend fans magisch." El Ghazi is blij dat the Villans zich nu mogen melden op het hoogste niveau. "In de goede reeks die we aan het einde van de competitie neerzetten, haalde ik wel vaker een hoog niveau, maar was mijn rendement onvoldoende.”

“Dan is het heerlijk als je op het allesbeslissende moment misschien wel je beste wedstrijd van het seizoen speelt. Dit is geweldig. Aston Villa hóórt in de Premier League en we hebben het gewoon geflikt." El Ghazi besloot de Ramadan te onderbreken om optimaal te kunnen presteren in de finale, terwijl hij bij de halve finales zich nog aan de vastenmaand voor moslims hield.

"Na die duels in de halve finale dacht ik: ik moet me professioneel opstellen en niet gaan vasten tijdens de finale, want dan moet ik op mijn top zijn", zegt El Ghazi tegenover de officiële kanalen van Aston Villa. "Natuurlijk hoort het bij mijn geloof, maar soms moet je andere beslissingen nemen. Daar heb ik over gesproken met mijn familie en ik hoop dat God me zal vergeven."

El Ghazi werd afgelopen seizoen gehuurd van Lille, waar de aanvaller nog tot medio 2021 vastligt. De tweevoudig Oranje-international hoopt dat hij met Aston Villa in de Premier League kan spelen. "Ik heb hier erg genoten dit seizoen en nu moet ik met mijn zaakwaarnemer om de tafel. Deze club is fantastisch. Ze willen me halen en ik wil hier graag blijven. Hopelijk komt dat allemaal goed."