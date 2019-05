Waterreus stoort zich: ‘Hoe diep ben je als club gezonken?’

Roda JC Kerkrade verkeert in geldnood en zit dicht tegen een faillissement aan. Ronald Waterreus vraagt zich in zijn column voor De Limburger af of de club uit de Keuken Kampioen Divisie nog wel bestaansrecht heeft. Hij schrijft dat hij intussen ‘vrij immuun’ is geworden voor de berichtgeving over een eventueel faillissement van Roda.

Het is niet voor het eerst dat Roda JC in financieel zwaar weer verkeert. “Het is alsof ik de krant van vorig jaar lees. Of die van het jaar dáárvoor”, schrijft Waterreus. “Nu écht, als ik de berichtgeving goed heb gevolgd. Tenzij de club alsnog iemand vindt die de aandelen van Frits Schrouff overneemt, gaat de stekker eruit.”

“Ik heb de vraag op deze plek al vaker gesteld, maar wil het voor de gelegenheid best nog eens doen: hoe diep ben je als club gezonken als je, om te overleven, steeds weer een beroep moet doen op een externe partij?”, vraagt Waterreus zich af. “Zoals Nol Hendriks in het verleden, de gemeente later, gevolgd door een gedetineerde Zwitserse Rus. Nu schijnt de hoop weer gevestigd te zijn op een andere Rus. Tja…”

“Als oud-speler neem ik me steeds voor iets positiefs te zeggen over de club. Maar, het spijt me, het lukt niet”, vervolgt Waterreus. De oud-keeper van onder meer PSV kan bovendien weinig positiefs zeggen over het afgelopen seizoen. “De inmiddels vertrokken Mario Engels daargelaten, loopt er werkelijk niets tussen dat het niveau van VV Katwijk ook maar een beetje ontstijgt.”

Negen ton

In de nacht van zondag op maandag hebben MVV-supporters negen tonnen naar het Parkstad Limburg Stadion gebracht, doelend op het tekort van negenhonderdduizend euro. Vijf leden van supportersvereniging Angel Side zetten negen blauwe tonnen voor het stadion van Roda JC. “Hier negen ton voor RJC - met de groeten van MVV”, aldus de tekst op een spandoek.