Trainer ziet verbeterpunten bij Ajax-aankoop: ‘Hij wordt weleens verrast’

Kjell Scherpen maakt deze zomer de overstap van FC Emmen naar Ajax. De negentienjarige doelman speelt pas sinds afgelopen seizoen op het hoogste niveau in Nederland, maar de Amsterdammers zien voldoende talent om de lange sluitpost in te lijven. Dick Lukkien stelt dat Scherpen nog voldoende kan leren bij Ajax.

“Er moeten nog wel een aantal stappen gezet worden. Hij heeft moeite met timing. Wanneer komt een bal?", zegt de trainer van FC Emmen zondag bij De Tafel van Kees van FOX Sports. “Hij wordt nog weleens verrast. Kjell moet het spel gaan lezen, zien wat er gebeurt. Met zijn techniek van vangen en springen is er geen probleem.”

Lukkien heeft er vertrouwen in dat Scherpen kan aanhaken bij Ajax. “Of dat gebeurt, moet blijken. Ik denk dat het een goede keuze is. Hij kan zich daar prima ontwikkelen. Er zit natuurlijk veel kwaliteit in die groep.” De oefenmeester van FC Emmen erkent dat Xavier Mous, momenteel doelman van SC Cambuur, op het lijstje staat bij de Eredivisionist.

“Wij blijven nog steeds op zoek naar een keeper. Of ik er iets meer over kan zeggen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben een aantal keer naar Leeuwarden geweest en heb naar Mous gekeken. Hij keepte een hele goede nacompetitie. Hij staat bij ons op het lijstje, daar hoeven we niet moeilijk over te doen”, besluit Lukkien over de mogelijk nieuwe aanwinst van FC Emmen.