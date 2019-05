Opvallende vergelijking: ‘Ziyech is nu de aanjager, de Kanté van Ajax’

Hakim Ziyech kan terugkijken op een uitstekend seizoen. De 26-jarige middenvelder was in 49 officiële wedstrijden voor Ajax goed voor 21 doelpunten en 20 assists en won daarnaast de dubbel met de Amsterdamse club. Ziyech is echter niet alleen vanwege zijn creativiteit van grote waarde, zo verzekert Nordin Amrabat zondag.

Amrabat kent Ziyech van de nationale ploeg van Marokko en benadrukt dat de spelmaker van Ajax ook door zijn arbeidsethos enorm waardevol is. Volgens Amrabat heeft de Marokkaanse bondscoach Hervé Renard grote invloed gehad op de omslag die Ziyech op dat vlak heeft gemaakt. "Renard heeft daar een rol in gespeeld. Bij Marokko spelen wij met veel pressie, heel hoge druk", legt Amrabat uit in het programma De Tafel van Kees van FOX Sports.

"Als een iemand niet meedoet, rent iedereen voor niks. Eerst deed Ziyech het minder. Daarna is de bewustwording gekomen", vervolgt de aanvaller, die zelf tegenwoordig in Saoedi-Arabië actief is voor Al-Nassr. "Nu is hij de aanjager, de Kanté van Ajax. Echt geweldig. Er is een omslag gekomen. Er zijn maar twee of drie wereldspelers die geen druk zetten: Ronaldo, Messi en Neymar. Het is zo belangrijk in topvoetbal."

Ziyech gaf eerder deze maand zelf aan licht verbaasd te zijn door de stappen die hij de laatste paar seizoenen heeft gezet. "Tja, als je mij de beelden van mezelf bij balverlies vijf jaar geleden had laten zien, had ik je voor gek verklaard", glimlachte hij in gesprek met Voetbal International. Een voorbeeld was een lange sprint die hij in de voorlaatste speelronde van het Eredivisie-seizoen trok in het thuisduel met FC Utrecht. "Ach, ik heb er gewoon heel veel plezier in. Het jagen op de bal en het veroveren, ik ben het echt leuk gaan vinden."