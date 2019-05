Paris Saint-Germain maakt einde aan geruchten over toekomst Tuchel

Paris Saint-Germain werd de afgelopen maanden nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van trainers als José Mourinho en Massimiliano Allegri, maar de Franse grootmacht heeft die geruchten zaterdag de kop ingedrukt. PSG laat namelijk via de officiële kanalen weten dat Thomas Tuchel zijn nog tot volgend jaar doorlopende contract met een seizoen verlengd heeft. Hij ligt hierdoor nog tot medio 2021 vast in het Parc des Princes.

“Ik ben erg blij en trots op mijn verlenging bij Paris Saint-Germain. Ik wil de voorzitter en de hele club bedanken voor het getoonde vertrouwen in mijzelf en in mijn staf. Dit versterkt mijn doel om dit team naar de top van zijn ambities te brengen alleen maar meer. Ik ben ook geraakt door de steun die de fans mij hebben gegeven. Ik weet zeker dat het beste er nog aan zit te komen voor onze club”, reageert hij op zijn nieuwe verbintenis.

Ook voorzitter Nasser Al-Khelaifi is opgetogen met de verlenging: “Thomas heeft nu al een jaar lang een fantastische energie overgebracht op de spelers en op de hele club. Onze supporters hebben deze coach, die zijn analyses en emoties altijd met een zo groot mogelijke groep wil delen, vanaf de eerste dag geaccepteerd als een van hen. Thomas is een enorme voetbalfan en tegelijkertijd ook een veeleisende coach die luistert naar anderen. Thomas heeft veel expertise en talent en we zijn blij dat hij ons met zijn kwaliteiten blijft steunen.”

Tuchel streek vorig jaar neer in Parijs als opvolger van Unai Emery. Onder leiding van de Duitser werd dit seizoen wel de Trophée des Champions (de Franse Super Cup) en de landstitel gepakt, maar verder bleef de prijzenkast van les Parisiens leeg. Guingamp kegelde de topclub in de kwartfinales uit de Coupe de la Ligue, terwijl Stade Rennes in de finale van de Coupe de France aan het langste eind trok. In de achtste finales van de Champions League kwam bovendien door toedoen van Manchester United al een voortijdig einde aan het avontuur in het miljardenbal.