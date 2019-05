‘De Jong en Weghorst komen te kort komen voor een basisplaats in Oranje’

Wim Kieft vindt dat Luuk de Jong en Wout Weghorst niet goed genoeg zijn voor een basisplaats in het Nederlands elftal. Waar Tottenham Hotspur-spits Harry Kane sterkhouder is bij Engeland, de tegenstander van Oranje in de finaleronde van de Nations League, moet bondscoach Ronald Koeman het volgens Kieft doen met Memphis Depay in de spits omdat anderen niet goed genoeg zijn.

Kane kampt al enige tijd met een enkelblessure, maar is op de weg terug. Kieft hoopt voor alle partijen dat de Engelsman op tijd fit is voor de Champions League-finale van volgende week zaterdag. Op 6 juni wacht het duel met Nederland in de Nations League. “Waar de Engelsen Kane als centrumspits hebben daar doet bondscoach Ronald Koeman het met Memphis Depay omdat zijn pure centrumspitsen Luuk de Jong en Wout Weghorst te kort komen voor een basisplaats bij het Nederlands elftal”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Kieft vindt dat zowel De Jong als Weghorst een geweldig jaar achter de rug heeft. “Zo spelend als afgelopen seizoen zit De Jong aan zijn plafond. Van Weghorst durf ik dat niet te zeggen. Ik heb al zo vaak beweerd dat hij aan zijn top zit, maar iedere keer verrast hij me en wordt een betere spits”, aldus de oud-international. “Hoe ver hij kan reiken en waar zijn top ligt, ik weet het niet. Misschien dat Weghorst ooit het niveau haalt van iemand als Mario Mandzukic. De Kroaat mist de individuele kwaliteit om iets te forceren, maar is een goede afmaker, balvast, iemand die een ruime voldoende scoort in de combinatie en een lastige klant is voor zijn tegenstanders.”

Vergeleken met Kane komen De Jong, Weghorst en ook Mandzukic volgens Kieft veel te kort. “Hij staat in Europa op eenzame hoogte. Alleen Robert Lewandowski bezit dezelfde kwaliteiten als centrumspits. De Pool van Bayern München draait alleen wat gemakkelijker dan de Engelsman, maar beiden zijn in staat om zelf iets te creëren”, aldus Kieft, die hoopt dat De Jong en Weghorst hun hoge niveau vast weten te houden. “Ook noodzakelijk als ze als pinchhitters het verschil willen maken bij Oranje. Want verder gaat het niet; een basisplaats tijdens de Nations League is te hoog gegrepen. In tegenstelling tot Harry Kane, die als de hoop van Spurs en Engeland geldt.”