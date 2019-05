‘Als hij fit was geweest, waren we zeker doorgegaan tegen Ajax in de CL’

Antonio Conte wordt in de Italiaanse media al enige tijd gelinkt aan het hoofdtrainerschap van Internazionale. De berichtgeving omtrent Conte zorgt voor gemengde gevoelens bij Giorgio Chiellini, die bij Juventus drie seizoenen samenwerkte met de momenteel clubloze trainer. “Ik zou het vreselijk om hem daar op de bank te zien”, verklapt de 34-jarige verdediger in een interview met Tuttosport.

“Dat zou ik echt niet leuk vinden. Maar zo gaan die dingen in de voetballerij”, vervolgt de routinier van la Vecchia Signora zijn verhaal tegenover de sportkrant. “Het is ook geen kritiek aan zijn adres, want onze band is nog steeds uitstekend en hij is een echte professional. Ik wens hem het allerbeste, maar niet bij Internazionale. In zijn tijd als manager van Chelsea gunde ik hem alle succes van de wereld, maar een dienstverband bij die club...nee, dat kan ik niet toejuichen.”

Chiellini krijgt bij Juventus te maken met een nieuwe trainer, daar Massimiliano Allegri vorige week vrijdag zijn vertrek bij de Italiaanse kampioen aankondigde en de zoektocht naar een opvolger in volle gang is. “Jullie journalisten willen niet weten hoevaak ik word aangesproken over de komst van een nieuwe coach. Ik weet echter zeker dat het bestuur met een geschikte kandidaat komt. Max staat bij iedereen in hoog aanzien. Hij heeft hier geweldige dingen gedaan en het zou me niet verbazen als hij over enkele jaren terugkeert als trainer van Juventus.”

De aanwezigheid van Cristiano Ronaldo bij Juventus kan voordelig werken in het vinden van een opvolger van Allegri. Chiellini heeft niets dan lof voor de generatiegenoot uit Portugal. “Hij is een waardige vervanger van Gianluigi Buffon, die heel belangrijk was in de kleedkamer. Cristiano is met zijn arbeidsethos een voorbeeld voor iedereen.” De uitschakeling tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League doet nog steeds pijn bij de mandekker. “We misten afgelopen seizoen op cruciale momenten teveel bepalende spelers. Als Cristiano in Amsterdam volledig fit was geweest, dan hadden we ons zeker geplaatst voor de halve finale. Ik zou die wedstrijd nog wel honderd keer willen overspelen.” Juventus speelde met 1-1 gelijk in de Johan Cruijff ArenA, maar werd door de 1-2 nederlaag op eigen veld alsnog geëlimineerd.

Paul Pogba, die een verleden heeft bij Juventus en bij Manchester United nogal eens het mikpunt van kritiek is, werd onlangs gesignaleerd in Turijn. “Dat was op het afscheidsfeestje van Andrea Barzagli”, bevestigt Chiellini, die nog steeds goed contact heeft met Pogba en niet verwacht dat de middenvelder op korte termijn terugkeert. “Paul is een uitstekende speler, maar daar moet je verder niets achterzoeken. Ik was vooral verbaasd hem te zien bij het afscheid van Barzagli.”