Tegenvaller voor Internazionale en Man United: ‘Ik wil bij Juventus blijven’

Paulo Dybala wil niets weten van een vertrek bij Juventus. De aanvaller wordt al tijden in verband gebracht met een vertrek uit Turijn, waar hij dit seizoen niet langer verzekerd is van een basisplaats. “Maar ik wil blijven. Dat heb ik Juventus ook laten weten”, aldus de Argentijn tegenover Sky Sport Italia.

Volgens diverse media zouden onder meer Internazionale, Atlético Madrid en Manchester United hengelen naar de diensten van Dybala. Toen diens broer Gustavo deze week op de Argentijnse radio ook nog de verwachting uitsprak dat de 25-jarige voorhoedespeler gaat vertrekken bij Juventus, werden de geruchten over zijn vertrek nóg sterker. “De woorden van mijn broer laat ik voor zíjn rekening”, reageert Dybala stellig.

De Zuid-Amerikaan heeft met de clubleiding van Juve gesproken over zijn toekomst. “Ik heb een gesprek gehad met Fabio Paratici (sportief directeur van Juventus, red.) en hem laten weten hoe ik erover denk”, gaat de Zuid-Amerikaan verder. “Ik wil bij de club blijven. Het is verder niet aan mij om het te beslissen, omdat de club zijn afwegingen maakt op basis van de ideeën van de nieuwe trainer, maar mijn wens is om te blijven.”

“Ik heb respect voor het zwart-witte shirt en de Juventus-fans, dus ik wil niet praten over een vertrek”, besluit Dybala, die sinds de komst van Cristiano Ronaldo naar la Vecchia Signora niet langer zeker is van zijn plek in de basiself. Dit seizoen kwam de dribbelaar in de Serie A tot slechts 5 doelpunten in 29 wedstrijden, terwijl hij in de voorgaande jaren achtereenvolgens 19, 11 en 22 competitiegoals voor Juventus produceerde.