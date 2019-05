Van Feyenoord overgekomen Ajax-talent: ‘Altijd supporter geweest’

Voor Quinten Timber van Ajax Onder-19 staat aanstaande zaterdag een saillante ontmoeting op het programma met de leeftijdsgenoten van Feyenoord. De zeventienjarige middenvelder speelde tot zijn dertiende in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, waarna hij overstapte naar Ajax. “Ik sliep vroeger al onder een Ajax-deken”, aldus het talent op de website van zijn club.

Toen Timber nog voor amateurclub DVSU speelde werd hij al gescout door Ajax. "Mijn broertje Jurriën en ik kregen een aanbod van Ajax”, zegt de Utrechter. “Op dat moment wilde Feyenoord juist mijn andere broer Dylan aantrekken. We zijn met z'n drieën naar Rotterdam gegaan, want dat was makkelijker voor mijn moeder. Na veel overwegingen met mijn familie en de club zijn Jurriën en ik later overgestapt naar Ajax."

Timber ziet verschillen tussen de opleidingen van beide clubs. "Bij Feyenoord kregen we vooral strijdlust mee, maar we wilden ook op voetbalgebied vooruitgaan”, vertelt de Nederlandse jeugdinternational. “Dat kan het beste bij Ajax. Bovendien ben ik altijd fan van Ajax geweest. Vroeger sliep ik al onder een Ajax-deken. We zijn blij om hier te mogen spelen."

Zaterdag speelt Timber met Ajax Onder-19 tegen Feyenoord Onder-19. Bij winst is het Amsterdamse jeugdteam verzekerd van het kampioenschap. "In Spanje heb je Barcelona - Real Madrid, in Duitsland Dortmund - Bayern München en hier in Nederland Ajax - Feyenoord. Die sportieve haat, de wil om te presteren en de trots waarmee je speelt is zo groot. Mooier kan niet: kampioen kunnen worden op De Toekomst tegen Feyenoord. Dan moet je de titel ook pakken."