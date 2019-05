‘Internazionale heeft dertig miljoen én Perisic over voor ’man van 85 miljoen‘’

Romelu Lukaku heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Manchester United gespeeld. De Belgische aanvaller, die twee jaar geleden voor 85 miljoen euro werd overgenomen van Everton, wordt vrijdag door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met een transfer richting Internazionale. De Italianen zijn bereid dertig miljoen euro neer te leggen voor Lukaku en sturen de ervaren Ivan Perisic mee naar Old Trafford.

De voormalig aanvaller van Chelsea twijfelde onlangs openlijk aan een langer verblijf in Manchester, daar manager Ole Gunnar Solskjaer hem lang niet altijd als basisspeler ziet. Daarnaast is Antonio Conte, de beoogde opvolger van Luciano Spalletti als trainer van Internazionale, gecharmeerd van de Belgische spits. Conte heeft net als Lukaku een verleden bij Chelsea en probeerde hem tijdens zijn dienstverband in Londen al terug te halen naar the Blues.

Manchester United wil Lukaku echter niet zomaar laten gaan en gaat volgens de Daily Mirror niet akkoord met het bedrag van ongeveer 55 miljoen euro dat Internazionale wil overmaken. De Engelse tabloid meldt dat vice-voorzitter Ed Woodward, verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van the Mancunians, minstens tachtig miljoen euro vraagt voor de international van België, wiens contract doorloopt tot medio 2022.

Solskjaer maakt sowieso geen gebruik meer van Ander Herrera en Antonio Valencia, die Manchester United transfervrij hebben verlaten. Herrera werd onlangs gelinkt aan Paris Saint-Germain. Ook routinier Juan Mata lijkt Manchester United met een transfervrije status achter zich te laten, aangezien zijn contract binnenkort afloopt en ook hij van Solskjaer van club mag wisselen. Daarnaast is er geen plek meer in de selectie voor verdedigers Marcos Rojo en Matteo Darmian.

Volgens de Daily Mirror heeft Solskjaer ook al een wensenlijstje ingediend bij Woodward, waarop onder meer de namen van Hary Maguire (Leicester City) en Kalidou Koulibaly (Napoli) prijken. Ook Jadon Sancho is in beeld bij de beleidsbepalers van Manchester United, maar vanwege zijn geschatte transferwaarde van boven de honderd miljoen euro en het feit dat de brigade van Solskjaer volgend seizoen niet in de Champions League uitkomt, lijkt het onwaarschijnlijk dat de aanvaller van Borussia Dortmund op korte termijn terugkeert in de Premier League.