Wanneer gaat het nieuwe Eredivisie-seizoen 2019/20 van start?

Het reguliere seizoen 2018/19 zit erop en is het wachten op de nieuwe voetbaljaargang van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Dankzij de Afrika Cup, Gold Cup en Copa América staat ons niet een compleet voetballoze zomer te wachten. Toch zal de liefhebber uitkijken naar de eerste speeldag van het nieuwe seizoen van de vaderlandse competities.

Met de finales van de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie in aantocht, kijken we vooruit naar de start van het nieuwe seizoen. De KNVB maakte reeds bekend dat de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen 2019/20 afgewerkt wordt in het weekeinde van 2, 3 en 4 augustus. De Keuken Kampioen Divisie gaat een week later van start. De eerste speelronde van de Eerste Divisie staat voor vrijdag 9 augustus op het programma.

Datum Johan Cruijff Schaal

Het nieuwe voetbalseizoen wordt ieder jaar geopend met een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Omdat Ajax zowel de landstitel als TOTO KNVB Beker heeft gewonnen, nemen de Amsterdammers het in eigen huis op tegen PSV, de nummer twee van het afgelopen seizoen. Dit duel staat op het programma in het weekend voor de eerste speelronde in de Eredivisie, op zondag 28 juli. In verband met de voorrondes van de Champions League, is het mogelijk dat de KNVB de wedstrijd om de Nederlandse Supercup met een dag vervroegt, naar zaterdag 27 juli.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat dit jaar tussen Ajax en PSV.

"Het Eredivisie-seizoen begint komend seizoen in het weekend van 2 augustus. Door eerder te beginnen hebben we minder midweekse speelrondes nodig”, legt manager competitiezaken Jan Bluyssen uit op de website van de KNVB. “Ook biedt een vroeger begin van de competitie voordeel voor de ploegen die in de Europese voorrondes spelen. Deze ploegen zijn immers dan al eerder in het seizoen ingespeeld."

"Ook moeten we rekening houden met het EK 2020 waar we aan het einde van het seizoen mee te maken hebben”, vervolgt Bluyssen. “Natuurlijk realiseren wij ons goed dat deze datum nog in de vakantieperiode valt en dat dit vanuit supporterskant onwenselijk is, maar op basis van voorgaande punten hebben we samen met de clubs toch besloten om vroeg te starten.”

TOTO KNVB Bekerfinale

Het nieuwe bekertoernooi start komend seizoen op 24,25 en 26 september. De finale vindt plaats op zondag 19 april in De Kuip. Clubs die komen seizoen Europees voetbal spelen, stromen door een nieuwe regeling pas later in het bekertoernooi in. De Eredivisie CV maakte deze week bekend dat clubs met Europese verplichtingen instromen bij de laatste 32 in het bekertoernooi. Deze wedstrijden worden allemaal na afronding van de groepsfase van de Champions League en de Europa League gespeeld. Deze maatregel draagt eraan bij dat clubs maximaal kunnen presteren in de Europese clubcompetities.

Speelkalender

Hoe het speelschema er van alle clubs uitziet is nog niet bekend. De kalender wordt in overleg met clubs, lokale overheden, supporters en FOX Sports samengesteld. “We hebben goed geluisterd naar alle partijen en naar hun verschillende wensen. Ondanks alle belangen denken we voor alle clubs een goede oplossing te hebben gevonden. Nu gaan we werken aan de invulling van het competitieprogramma dat medio juni wordt gepresenteerd”, aldus Bluyssen.

Wedstrijden tijdens interlandperiode

In de Keuken Kampioen Divisie werd de afgelopen jaren gewoon gevoetbald gedurende de interlandperiode. Dit leverde veel discussie op, omdat verschillende clubs (jeugd-)internationals moesten afstaan. “In de aanloop naar het seizoen 2019/20 krijgen de clubs in de Keuken Kampioen Divisie daarom de mogelijkheid om zelf te kiezen of ze wel of niet willen spelen tijdens interlandweken. Clubs die niet willen spelen tijdens interlandperiodes, spelen op de eerstvolgende maandag na de interlandperiode tegen elkaar”, legt Buyssen uit. “Clubs die dat wel willen, spelen nooit tegelijkertijd met het Nederlands elftal en hebben, op Tweede Paasdag na, geen maandagwedstrijden. Hiermee voorzien we in de behoefte van iedereen.”