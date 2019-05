Xavi vestigt hoop op drietal: ‘Barcelona moet Matthijs de Ligt vastleggen’

Xavi ziet de toekomst van Barcelona rooskleurig in. De middenvelder speelde maandag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, in dienst van het Qatarese Al-Sadd, en gaat zich richten op een carrière als trainer. In een interview met SPORT sluit Xavi niet uit dat hij ooit weer in het Camp Nou komt te werken, al heeft hij nog geen concrete plannen over zijn trainersloopbaan.

"Iedereen wil voor een grote club werken", geeft hij toe. "Bij een tweededivisionist is het makkelijker werken, maar ik ben competitief ingesteld en houd van grote uitdagingen." Xavi volgt zijn grote liefde Barcelona nog altijd op de voet. Hij heeft begrip voor de vergelijkingen tussen hemzelf en Arthur, die vaak voorbijkomen in de Spaanse media. Arthur heeft een indrukwekkend debuutseizoen bij Barcelona achter de rug, nadat hij overkwam van Grêmio. Xavi vindt wel dat 'een 22-jarige Arthur' gespiegeld moet worden aan 'een 22-jarige Xavi'.

"Je kunt hem niet op zijn 22ste vergelijken met Xavi op zijn 30ste, dat is niet eerlijk", vindt de Spanjaard. Hij looft de voetballende kwaliteiten van Arthur: de Braziliaan 'raakt de bal nooit kwijt' en vindt altijd de juiste oplossing op het veld, geeft hij aan. "Hij is een intelligente speler, die naar mijn idee nog tien jaar op een angstaanjagend niveau kan spelen voor Barcelona. Hij kan nog vaker de aanval zoeken, de beslissende pass geven of zelf schieten, maar dat gold ook voor mij toen ik 22 was. Ik zie mezelf terug in de manier waarop hij speelt, ondanks dat hij niet uit de Barcelona-school komt." Xavi vestigt zijn hoop op een jong drietal bij Barcelona. "Met Arthur en Frenkie de Jong heeft Barça twee heel goede, jonge spelers. Ze zouden Matthijs de Ligt ook moeten vastleggen."

Een andere speler die sterk met Barcelona in verband wordt gebracht, is Antoine Griezmann. De aanvaller heeft zijn vertrek bij Atlético Madrid aangekondigd, maar de kleedkamer van Barcelona verzet zich tegen zijn komst. SPORT maakte zaterdag melding van een 'sterk statement' van de selectie richting de clubleiding: de komst van Griezmann zou niet geaccepteerd worden. Met name zijn gedrag, afgelopen zomer, wordt Griezmann niet in dank afgenomen. Nadat de Fransman in een speciale documentaire aankondigde níét naar Barcelona te zullen gaan, ontstond een 'antipathie' bij de spelers van de regerend kampioen van LaLiga.

"Ik snap dat zijn gedrag van afgelopen zomer pijn heeft gedaan". vertelt Xavi. "Als de kleedkamer enkel sportieve argumenten had om Griezmann af te wijzen, dan zou ik met de jongens spreken om ze duidelijk te maken dat hij een speler is die wat kan toevoegen aan het elftal. Maar het is de vraag wie Griezmann überhaupt naar Barcelona haalt. De sportief directeur? De president? De trainer? Als ik bij Barcelona zou werken, zou ik om de aankopen vragen. Ik zou met iedereen om de tafel gaan, maar uiteindelijk zou ik het besluit nemen. Of het nou gaat om Griezmann of iemand anders. Maar het is iets anders als Ernesto Valverde hem ook niet wil hebben, dan hebben we een probleem."