‘Pijler onder huidig succes Ajax’ niet bezig met vertrek naar Italië

Nicolás Tagliafico tekende deze maand een nieuw contract bij Ajax, waarin een commitment is opgenomen dat de vleugelverdediger ook volgend seizoen in Amsterdam zal blijven. Zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper benadrukt in gesprek met Passione Inter dat Tagliafico komende zomer bij Ajax zal blijven en ontkent de geruchten dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Internazionale.

“Nee, hij gaat deze zomer niet weg bij Ajax”, benadrukt Schlieper. “We zijn onlangs tot overeenstemming gekomen dat Nicolás nog minstens een seizoen voor Ajax uitkomt. De clubleiding wil graag de belangrijkste spelers van de selectie binnenboord houden en Nicolás is een van de pijlers onder het huidige succes van Ajax.”

Geruchten over gesprekken met Internazionale verwijst de belangenbehartiger dan ook naar het rijk der fabelen. “Er is nooit gesproken. Ik weet ook niet of ze Nicolás volgen, ik baseer me louter op wat ik in de Italiaanse kranten lees. Internazionale is een grote club, laat daar geen misverstand over bestaan. Er is echter nog geen bod uitgebracht, ook niet door andere clubs uit de Serie A. Ik weet van de interesse vanuit andere landen, maar er heeft zich nog niemand officieel gemeld bij mij. Verder wil ik er niet teveel over kwijt. We zijn namelijk heel blij met de deal die we onlangs met Ajax hebben gesloten.”

Tagliafico veroverde met Ajax zowel de landstitel als de TOTO KNVB Beker en miste op een haar na de finale van de Champions League. In de halve eindstrijd werd in extremis verloren van Tottenham Hotspur (2-3 na de 0-1 overwinning in de heenwedstrijd). Daarnaast heeft de vleugelverdediger van de Amsterdammers zich opgewerkt tot international van Argentinië, waarmee hij komende zomer waarschijnlijk op de Copa América staat.