Groot ‘spel’ rond Steven Bergwijn: ‘Waarom zou Ajax het niet kunnen doen?’

Ajax heeft interesse in Steven Bergwijn, maar PSV wil niet reppen over een transfer. De Eindhovenaren lieten snel weten dat een overstap naar de Amsterdammers ‘onbespreekbaar’ is. Volgens Theo Janssen kan een transfer van PSV naar Ajax zeker gebeuren, daar de club van trainer Erik ten Hag bulkt van het geld.

“Waarom zou het niet kunnen? Ik denk dat Ajax de positie kan innemen die Bayern München in Duitsland heeft en spelers kan wegkopen bij de concurrenten”, zegt de oud-middenvelder van onder meer Ajax en Vitesse zondagavond aan tafel bij VTBL van RTL 7. “Dat kan Ajax nu ook doen. Waarom zou Ajax het niet kunnen doen?"

Dat PSV al heel snel met een statement kwam dat een transfer naar Ajax niet gaat gebeuren, vindt Janssen vooral een boodschap voor de bühne. “Het is ook een spel. Als er een goed bedrag op tafel ligt, kan het gebeuren”, aldus Janssen. Tafelgast Jetro Willems weet niet of de 21-jarige Bergwijn al toe is aan een transfer naar het buitenland.

“Hij is nog jong. Veel spelers onderschatten het buitenland. De cultuur, filosofie, alles eromheen. Maar als het goed voelt, waarom niet? Het ligt ook aan welke club er komt. Ik zou het jammer vinden voor PSV als hij naar Ajax gaat. Ik denk dat PSV wel de capaciteiten heeft om hem te behouden, financieel gezien. Bijvoorbeeld een beter salaris bieden.”