Zidane negeert ‘fulminerende’ Bale: ‘Gebeurt dit niet, dan blijf ik!’

Real Madrid verloor zondagmiddag met 0-2 van Real Betis en sloot zodoende het dramatische seizoen op kenmerkende wijze af. Trainer Zinédine Zidane besloot in het laatste competitieduel van het seizoen om geen beroep te doen op Gareth Bale, die de gehele wedstrijd op de bank zat. De Welshman was na afloop naar verluidt zeer boos dat hij geen minuten heeft gekregen in zijn 'afscheidsduel', daar hij waarschijnlijk gaat vertrekken uit het Santiago Bernabéu.

Zidane doet de laatste tijd geen beroep op Bale, maar zondag zat de aanvaller wel weer bij de wedstrijdselectie. Spaanse media durven met zekerheid te stellen dat Bale vertrekt bij de Koninklijke, mede vanwege een verstoorde relatie met de trainer. Na afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen Real Betis zou Bale zijn woede over de gang van zaken hebben geuit.

“Ik heb nog drie jaar op mijn contract. Als ze willen dat ik vertrek, moeten ze me zeventien miljoen euro per seizoen betalen. Gebeurt dit niet, dan blijf ik! En als ik moet golfen, zal ik golfen”, zo zou golfliefhebber Bale volgens Radioestadio hebben gezegd tegen zijn ploeggenoten in de kleedkamer. Zidane wil na afloop niet veel kwijt over het feit dat hij Bale geen minuten gunde.

“Hij heeft veel gewonnen hier, maar we leven in het heden en straks in de toekomst”, wordt de Franse oefenmeester zondag geciteerd door diverse Spaanse media, waaronder Marca. “We zullen het verleden niet vergeten, maar je moet het van dag tot dag bekijken. In de laatste weken heb ik mijn vertrouwen aan andere spelers gegeven.”

“Als ik een vierde wissel had gehad vandaag, had ik hem ook niet gebracht”, vervolgt Zidane. “Ik neem deze beslissingen omdat ik denk dat het goed is. Ik moet altijd aan het teambelang denken.” De coach wil niets zeggen over de toekomst van Bale bij Real. “Ik weet niet wat er gaat gebeuren. De laatste tijd kies ik voor andere spelers. Alles kan gebeuren", besluit Zidane.